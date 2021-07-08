نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقويم الدراسي 1443 في السعودية للطلاب في العام الدراسي الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد التقويم الدراسي 1443 أكثر من يشغل الطلاب وأولياء الأمور في السعودية قبل بداية العام الدراسي الجديد، والذي أقترب بعد انتهاء الموسم الماضي وقيام الطلاب بأداء الامتحانات الخاصة بهم، كما تم الإعلان عن النتائج للمراحل الدراسية التي تم الانتهاء من تصحيح الأوراق الخاصة بهم واعتماد النتيجة من قبل الوزارة، بالتالي أصبح الجميع يتساءل عن موقع العام الدراسي الجديد من مواعيده البدء وطريقة سريان العملية التعلمية وهل سيكون من خلال الذهاب إلى المدارس أو سوف يتم من خلال النظام الإلكتروني، بالتالي نعرض لكم كافة التفاصيل الخاصة بالتقويم الدراسي وكل ما يخص الدراسة في السعودية وفقا لما تم الإعلان عنه من خلال المصادر الرسمية التابعة إلى وزارة التربية.

التقويم الدراسي الجديد 1443

وقد قام وزير التربية السعودي “حمد آل الشيخ” بالإعلان عن أن الوزارة قامت بالتنسيق مع وزارة الصحة من أجل الوصول إلى أفضل حل يساعد على استمرار العملية التعليمية بدون أي معوقات، بالإضافة إلى حماية الطلاب والمعلمين وجميع المواطنين من خطر الإصابة بأي أمراض بسبب التجمع بين الطلاب في المدارس والذي أصبح خطر كبير يهدد الصحة العامة بالمملكة، ونعرض لكم الآن جدول العام الدراسي الجديد بكافة التحديثات التي أعلنت عنها الوزارة.

بداية العام الدراسي يبدأ يوم الأحد الموافق 21 محرم 1443 الذي يوافق 29 أغسطس 2021 اختبارات الفصل الدراسي الأول تبدأ الاختبارات يوم 2 ربيع الآخر 1443 الموافق 6 نوفمبر 2021 بداية الفصل الدراسي الثاني يبدأ في يوم 1 جمادي الأول 1443 الموافق 5 ديسمبر 2021 بداية الفصل الدراسي الثالث يوم 17 شعبان 1443 الموافق 20 مارس 2022

العام الدراسي الجديد في السعودية

وأعلنت الوزارة بأنها سوف تعود للعمل بالنظام الجديد الخاص بالتعليم في المملكة، وذلك من خلال الحضور إلى المدارس، كما تم الإعلان عن تقسيم العام الدراسي إلى ثلاثة فصول دراسية، وليس فصلين فقط، وذلك خلال التعديلات التي قامت بها الوزارة خلال تلك الفترة تحضيراً للعام الجديد.

كما أعلنت الوزارة بأنها سوف تقوم بإضافة مواد دراسية جديدة في المراحل التعليمية المختلفة، بحيث يتم إحداث توازن لتوزيع المواد مع الثلاثة فصول دراسية من أجل أن يحصل الطالب على الاستيعاب الكامل.