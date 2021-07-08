نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التقديم في وظائف وزارة الخارجية وشروطها والمستندات المطلوبة للقبول في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات التقديم في وظائف وزارة الخارجية وشروطها والمستندات المطلوبة للقبول وضعتها وزارة الخارجية وقد حددت فتح باب التقديم في المدة من 5/7/2021 حتي 11/7/ 2021 ، وأعلنت وزارة الخارجية عن التخصصات المطلوبة لديها ومنها حقوق الإنسان والدبلوماسية العامة ، والعلاقات الدولية ، والعلوم السياسية ، والقانون العام ، والجغرافيا السياسية ، والقانون الدولي ، والإدارة المالية ، والموارد البشرية والأمن الدولي ، ونظريات التجارة الدولية ، والاقتصاد وغيرها من التخصصات وذلك وفق شروط محددة وضعتها وزارة الخارجية سنتعرف عليها من خلال مقالنا وكذلك خطوات التقديم والمستندات المطلوبة للقبول بوظائف وزارة الخارجية.

خطوات التقديم في وظائف وزارة الخارجية وشروطها والمستندات المطلوبة للقبول

يوجد مجموعة من الخطوات التي وضعتها وزارة الخارجية للقبول بوظائفها ، ويجب اتباع الخطوات بالكامل لضمان القبول من قبل وزارة الخارجية وخطوات التقديم كالتالي :

أولا الدخول علي الرابط المخصص بوظائف وزارة الخارجية.

سيظهر لك كود تأكيدي للتقديم تأكد من إعادة إدخاله ثم الضغط موافق.

بعد ذلك سيعرض الشروط العامة للقبول بالوظيفة قبل التقديم اضغط أوافق ، ثم بعد ذلك موافق للتأكيد.

قم بملئ البيانات الخاصة بك في الصفحة الظاهرة في الخانات الفارغة بدقة تامة.

قم برفع صورتك الشخصية بصيغة pdf ، وصورة الهوية الشخصية.

اضغط علي أيقونة حفظ.

قم بملئ الصفحة الظاهرة لك الخاصة بمؤهلاتك العلمية وتحميل ما يلزم من مستندات ، ثم اضغط التالي.

في الصفحة التالية قم بتوضيح الدورات التدريبية التي قمت بها ، ورفق الملفات المطلوبة لذلك ، ثم اضغط حفظ.

في الخطوة التالية سيطلب تحديد اللغات والمهارات وخبراتك العلمية قم بملئ البيانات بدقة وبالترتيب ورفق أي مستند بصيغة pdf ، ثم اضغط موافق لتاكيد طلب التسجيل.

شروط التقديم في وظائف وزارة الخارجية

وضعت وزارة الخارجية مجموعة من الشروط يجب توافرها في المتقدم للالتحاق بوظائف وزارة الخارجية وهي كالتالي :

أن يكون المتقدم سواء رجال أو نساء متزوج من الجنسية السعودية.

ألا يكون قد تم فصله من احد الخدمات بالمملكة.

يكون المتقدم يتمتع بحسن السير والسلوك.

يجب أن يكون سعودي الأصل.

أن يكون المتقدم لائق في الشكل والمظهر وصحيا أيضا.

أن يبدي الموافقة بالسفر للخارج للعمل خارج المملكة.

يجتاز المتقدم اختبار الايلتس بمعدل خمس درجات ، ويسمح بتقديم معادل التوفل بما يعادل الايلتس.

يجب أن يكون المعدل معتمد من المجلس الثقافي البريطاني.

يشترط للمتقدم الحصول علي البكالوريوس أو الماجستير بتقدير عام جيد جدا لا اقل.

أن يجتاز المقابلة الشخصية بنجاح.

المستندات المطلوبة في وظائف الخارجية

هناك مجموعة من المستندات التي يجب توافرها وتقديمها لشغل وظيفة في وزارة الخارجية وهي كالاتي :

صورة من اخر مؤهل علمي حاصل عليه.

السيرة الذاتية للمتقدم صورة منها.

صورة من هوية المتقدم.

الخبرات العلمية التي حصل عليها المتقدم.

ملحوظة : يجب ارفاق جميع المستندات المطلوبة وذلك لضمان القبول بوظائف وزارة الخارجية ، حيث انه لا ينظر للطلبات الغير مؤكدة وموثقة ، وتحمل جميع المستندات إلكترونيا بصيغة pdf.