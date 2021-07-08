الحارثي.. تُمنح عضوية سفيرة الجودة ضمن مبادرات سفراء الجودة

دوت الخليج – جدة مَنحت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة السعودية الكاتبة الصحفية/ جواهر الحارثي العضوية التطوعية لسفراء الجودة وذلك ضمن مبادرات سفراء الجودة والاستراتيجية الوطنية للجودة

من جانبها قدمت “ الحارثي ” الشكر والتقدير على منحها هذه العضوية متمنية للجميع التوفيق والسداد

الجدير بالذكر أن الحارثي مستشارة إعلامية في المجلس الاستشاري لبلادي نيوز ومشرفة تربوية ولديها الكثير من المولفات في مجال الإبداع.

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