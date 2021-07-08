نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة للرجال والنساء لعدد 44 وظيفة hr.mewa.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة، للتسجيل على عدد 44 وظيفة للرجال والنساء بمختلف التخصصات، من أهم الموضوعات وأكثرها بحثاً خلال الساعات الأخيرة، بعد إعلان الوزارة عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف بمكتب الخدمات المشتركة للمراكز الوطنية للبيئة بالرياض، وذلك على أن تكون الوظائف بنظام التعاقد وحسب الشروط التي حددتها الوزارة للقبول على هذه الوظائف، ونظراً للأهمية الكبيرة التي تحتلها الوزارة بالمملكة العربية السعودية والخدمات التي تقدمها بمختلف المناطق، فإن التقديم على وظائف لديها يعتبر من الأمور التي يبحث عنها الكثيرين من المواطنين السعوديين، وسوف نوضح خلال السطور التالية أهم النقاط التي تخص هذا الموضوع وعلى رأسها الرابط الإلكتروني المخصص للتقديم على وظائف الوزارة.

رابط التسجيل على وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة

الدخول على الموقع الإلكتروني “hr.mewa.gov.sa“.

اختيار الوظيفة المراد التقدم عليها.

تسجيل بيانات المتقدم.

شروط التقديم لوزارة البيئة والمياه والزراعة

أن يكون المتقدم/ة سعودي الجنسية. يكون حسن السيرة والسمعة. ألا يكون محكوم عليه بقضية مخلة بالشرف والأمانة أو بحد شرعي. أن يتوافر لديه المؤهل المطلوب للوظيفة المتقدم عليها. في حال حصول المتقدم على مؤهله من خارج المملكة أن يقدم معادلة معتمدة من وزارة التعليم السعودية. ألا يكون المتقدم/ة مفصول من الخدمة بالدولة فصلاً تأديبياً، إلا إذا كان قد مر على فصله خمس سنوات.

موعد التقديم على الوظائف

يبدأ التقديم على وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة، من يوم الأحد الموافق 11 يوليو 2021، الموافق 1 ذي الحجة 1442، حتي يوم الخميس الموافق 15 يوليو 2021، الموافق 5 ذي الحجة 1442.

الوظائف المطلوبة