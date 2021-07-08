نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل السيارات المستعملة عبر شركة عبد اللطيف المتحدة للخدمات التمويلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعمل شركه عبد اللطيف جميل المخصصة للمنتجات التمويلية والخدمات المالية في المملكة العربية السعودية على توفير تمويلات مناسبة للعملاء في المملكة، من ضمنها تمويل السيارات المستعملة والمقدمة حديثا للعملاء وبالتعريف عن هذا النوع من التمويلات فإنه يتيح الفرصة للعملاء للحصول على تمويل لكافة أنواع السيارات المستعملة من أجل تلبيه الاحتياجات والرغبات، للذين تنطبق عليهم معايير وشروط استحقاق التمويل المحددة من قبل الشركة، ويمكن الحصول على التمويل من خلال طريقتين أولهما تمويل الأفراد بالمرابحة والثاني التمويل المباشر من الشركات ومعارض السيارات المستعملة “المعتمدون لدى الشركة”.

تمويل السيارات المستعملة وفروع الشركة في المدن السعودية

يتم تقديم التمويل من خلال التأجير التمويلي والمرابحة بالتقسيط ، حيث يتم تقديم السيارة المستعملة عن طريق أحد المعارض التي تبيع السيارات المستعملة، والتي تقوم باعتمادها شركة عبد اللطيف جميل، وفيما يخص فروع الشركة فيمكن التعرف عليها من خلال المعلومات التالية:

فرع التمويل المستعمل في مدينة جده – طريق المدينة المنورة حيث يمكنك الاطلاع على الموقع من خلال البوابة الإلكترونية للشركة

الفرع الثاني في مدينة الرياض – العليا

الفرع الأخير في الدمام – شارع الملك سعود كما يتوفر على موقع الشركة عبر خدمة خرائط جوجل.

كيفية التقديم على تمويل المركبات المستعملة للأفراد

يستطيع العميل تسجيل الدخول في بوابة شركة عبد اللطيف ومن ثم النزول إلى مستطيل التقديم الآن والضغط عليها

ومن ثم النزول إلى مستطيل التقديم الآن والضغط عليها انتظر ستظهر صفحه فيها عدة فراغات يجب القيام بوضع كافة المعلومات بشكلها الصحيح، بشرط أن تتضمن الاسم الأول واسم العائلة الكامل

إدراج رقم الهوية واختيار المدينة التي يقيم فيها العميل

بعدها الانتقال إلى تحديد نوع الجنس أنثى أو ذكر

ومنها إلى رقم الهاتف ووضعه بشرط أن يكون الرقم مفعل لدى العميل

كتابه بريد إلكتروني بشرط أن يكون مفعل ستصلك من خلاله رسائل عبر المزامنة

بعد التأكد من صحة المعلومات التي تمت كتابتها يجب ان الضغط على الرمز ومن ثم الانتقال الى تقدم بطلب التمويل.

رابط حاسبة تمويل السيارات للأفراد

يمكن تسجيل الدخول في حاسبة التمويل للسيارات واختيار نوع السيارة المراد الحصول عليها إن كانت عائلية ودفع رباعي أو سيدان أو إن كانت تجارية

بعد تحديد نوع السيارة يتم وضع لك مجموعه من الخيارات لتحديد سنة الصنع وفئة السيارة وألوانها والدفعات الشهرية ووصفها، وفيما يخص معدل النسبة السنوي فإنه قابل للتغيير في حال وجود بعض العوامل التي تؤثر كالسجل الائتماني أو التكلفة الفعالة للتأمين.