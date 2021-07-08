نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حملة برنامج دعم النقل تصل تحفيزها الى 3000 ريال لتحفيز العاملين في نشاط توجيه مركبات النقل في المقال التالي

عمر شويل - جدة فقد أطلقت وزارة الموارد البشرية حملة جديدة لدعم العاملين في توجيه المركبات بـ2400 ريال سعودي وفقا للخطة الاستراتيجية، لتحقيق رؤية 2030 فى المملكة العربية السعودية ، بالإضافة إلى إعلانها عن مبلغ تحفيزي يصل قدره الى 3000 ريال يتم صرفها كل 6 أشهر، فقد أطلق برنامج العمل الحرّ التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حملة برنامج دعم النقل الموجه تحت شعار “مشوار الـ 42 رحلة”، لدعم وتحفيز العاملين في نشاط توجيه مركبات نقل الركاب عبر تطبيقات الأجهزة الذكية، بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل، وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، وبنك التنمية الاجتماعية، وشركة عمل المستقبل.

حملة مشوار الـ 42 رحلة:

حيث تهدف الحملة لتحسين دخل الراغبين في الاشتراك في الحملة للمواطنين من الجنسين الراغبين بالعمل في خدمة نقل الركاب، وذلك عن طريق التحاقهم بمزودي الخدمة المعتمدين لدى الهيئة العامة للنقل، حيث تدعمهم حملة “مشوار الـ 42 رحلة” بـ 40% من إجمالي الدخل الشهري، ليكون بحدّ أقصى 2400 ريال، إضافة إلى مبلغ تحفيزي قدره 3000 ريال تصرف كل 6 أشهر مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” كأحد مبادراته الهادفة لرفع مستويات التوطين عن طريق تغطية الاحتياج في هذا النشاط، وإيجاد فرص عمل جديدة وفق أنماط العمل المختلفة.

شروط التقديم للحصول على الدعم للعمل في نقل الركاب :

ويشترط للحصول على الدعم بشروط نوضحها في عدة نقاط وهي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

وألا يقل عمره عن 20 عاماً ولا يزيد عن 60 عاماً

وأن يكون حاصلاً على وثيقة العمل الحرّ “قائد مركبة نقل موجه” سارية المفعول من خلال بوابة العمل الحرّ

وأن يلتزم المستفيد من الدعم بالعمل على تحقيق عدد 42 رحلة

كما يشترط ألا يكون المستفيد على رأس العمل حالياً في القطاعين الحكومي والخاص، أو طالباً منتظماً أو متقاعدًا، أو لديه سجل تجاري خاص به.

ومن الجدير بالذكر فقد اصدر في وقت سابق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قراراً وزارياً مضمونه يقضي بقصر ممارسة نشاط نقل الركاب من خلال خدمة توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية على السعوديين، لإيجاد المزيد من فرص العمل لهم، ويمكن للراغبين في الاستفادة من الدعم التسجيل من خلال زيارة بوابة العمل الحرّ الرابط الرسمي للتقديم والالتحاق بالعمل الحر، ومن المعلوم أن منصة العمل الحر فهي خدمة العروض والتخفيضات من شركاء النجاح لتسهيل عمل ممارسي الأعمال الحرة من حاملي وثائق العمل الحر و للالتحاق بالخدمات التخصصية .