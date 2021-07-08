نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تجديد هوية زائر 1442 وطريقة الاستعلام عن هوية زائر برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية تجديد هوية زائر 1442 كثيرا ما يبحث عنها المواطنين المقيمين وخاصة اليمنيين بالمملكة التي تمنح لهم للتمتع بالامتيازات للعمل بالمملكة، تستضيف المملكة العربية السعودية ما يقرب من 600 ألف مواطن يمني بخلاف مئات الآلاف الذين يعملون داخل المملكة وقد أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قرار بتمديد الهوية للمواطنين اليمنيين المقيمين في المملكة بشكل آلي لمدة 6 أشهر ودون مراجعة إدارات الجوازات وهذا سهل الكثير على المواطنين في تجديد الهوية التي تعد وثيقة رسمية لهم بالبقاء في المملكة دون الترحيل منها، ويوجد بالمملكة خدمات كثيرة خاصة بالهوية وكيفية تجديد الهوية الوطنية ذاتيا 1442 عبر أبشر ومتطلبات تجديد الهوية.

كيفية تجديد هوية زائر 1442

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية. تسجيل الدخول عن طريق تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق. انقر فوق تسجيل الدخول. سيصل رمز لتأكيد تسجيل الدخول إلى الجوال. أدخل الرمز في المكان المخصص. اختيار الخِدمات الإلكترونية. الضغط على الجوازات من القائمة. الضغط على تمديد تأشيرة الزيارة الاستثنائية لليمنيين. الضغط على زر متابعة لاستكمال عملية التجديد. الضغط على أيقونة اسم الزائر والضغط على زر اختيار. يجب قراءة كافة الشروط والأحكام الموضوعة من قبل الوزارة ثم الموفقة عليها. يتم التأكيد على تمديد تأشيرة الزيارة بواسطة قراءة كافة البيانات السابقة جيداً ينتظر الزائر قليلاً حتى تصل له رسالة تتضمن الموعد المحدد لانتهاء الهوية الجديدة. الضغط على إغلاق

طريقة الاستعلام عن هوية زائر برقم الهوية

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الداخلية السعودية. تسجيل الدخول بواسطة بحساب منصة أبشر. الضغط على خانه خيارات من القائمة. يتم اختيار خدمة الاستعلامات الإلكترونية. الضغط على الجوازات من الجهات المحددة. الضغط على خدمة الاستعلام عن هوية زائر جوازات. يتم إدخال البيانات المطلوبة من رقم الهوية الخاصة بالزائر. تظهر نافذة تحتوى على معلومات الاستعلام وهي مدة الزيارة وتاريخ انتهائها.

الاستعلام عن هوية زائر برقم الحدود

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ثم الضغط على الخدمات الإلكترونية. يتم اختيار الاستعلام عن عامل وافد. ظهور بيانات هذا الشخص ليختار طريقة الاستعلام التي يريد أما رقم الهوية أو رقم الحدود أو رقم الجواز. وللاستعلام عن هوية زائر برقم الحدود سيقوم المستعلم بإدخال رقم الحدود فقط . ثم يقوم بتحديد جنسيته. ثم كتابة رمز التحقق الظاهر. ثم يضغط على بحث. ظهور كافة التفاصيل الخاصة بهوية الزائر مثل نوع الهوية وتاريخ انتهاءها وطريقة تجديدها.

رسوم تجديد هوية زائر

تبلغ قيمة الرسوم الخاصة بتمديد هوية الزائر اليمني الجنسية المقيم بالسعودية 100 ريال سعودي. يتم دفع رسوم قدرها 400 ريال سعودي في حالة تأخر الزائر في تجديد الهوية.

الاستعلام عن صلاحية هوية الزائر

يمكن الاستعلام عن صلاحية الزائر الكتروانيا من خلال منصة ابشر كالاتي:

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية. إدخال اسم المستخدم وكلمة السر. الضغط على خدمة الاستعلام عن صلاحية الهوية. ويتم إدخال رقم الإقامة الخاص بالزائر. يجب إدخال الرمز المرئي بدقة. بعد ذلك الضغط على استعلام. يتم ظهور التفاصيل الخاصة بإقامة الزائر في المملكة.

متطلبات تجديد الهوية الوطنية 2021

للحصول على البطاقة الجديدة فرضت وزارة الداخلية السعودية بعض من المتطلبات يجب توافرها للحصول على البطاقة ومن هذه المتطلبات كتالي:

ان يكون عمر الحاصل على البطاقة الوطنية 15 سنة ويجب أن يكون مرافق معه أقاربه من درجة الأولى أو الثانية. يتم الحجز لموعد مسبق لتجديد بطاقة الهوية. في حالة الزواج إحضار دفتر العائلة الصورة أو النسخة الأصلية، وفي حالة الوفاة الأب أحضار وثيقة حصر أرث. إحضار صورة شخصية بحجم 4×6 ملونة مع ارتداء الزي السعودي. سجل الأسرة وصورة منه، مع مراعاة تعبئة بيانات النموذج المخصص لذلك الاستمارة إلكترونياً.

تحويل هوية زائر إلى مقيم في السعودية أون لاين

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية. ثم إدخال اسم المستخدم أو رقم الهوية.

ثمّ إدخال كلمة السر وإدخال الرمز المرئي. ثمّ الانتقال إلى قائمة الخدمات. يتم اختيار خدمة طلب إصدار الإقامة. يجب إدخال البيانات المطلوبة. ويتم تقديم طلب التحويل

تفعيل هوية مقيم الرقمية

هى مبادرة تم إطلاقها من مركز المعلومات الوطني بالسعودية، وخصصت تلك المبادرة للمواطنين والمقيمين:

الدخول على تطبيق أبشر على الهاتف المحمول. ثم إدخال بيانات الدخول لحساب المستفيد من اسم المستخدم وكلمة المرور. يتم الدخول على قائمة خدماتي من الخدمات المطروحة. النقر على تحميل بطاقة الهوية الرقمية. النقر على تحميل الهوية انتظر حتى يقوم التطبيق بتفعيل الخدمة.

والجدير بالذكر تُعتبر من اهم الخِدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية للمواطنين حيث تُمكنهم من الاطّلاع والاستعلام على كافة المعلومات الخاصة بالهوية مثل حالتها وصلاحية انتهاء التأشيرة ومتطلبات تجديد الهوية الوطنية 1442 وخطوات حجز موعد التجديد من خلال الموقع الإلكتروني أبشر.