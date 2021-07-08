نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التسجيل في البلاك بورد Blackboard وما هي الشروط المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية التسجيل في البلاك بورد الكلية التقنية في السعودية هو احد الأشياء الهامة التي يبحث عنها الطلاب في المملكة المقدمون علي دخول مرحلة تعلمية جديدة وهي المرحلة الجامعية، حيث يوفر نظام البلاك بورد Blackboard أشياء كثيرة تساعد على بناء خبرة تعليمية أفضل للطلاب وفصول دراسية ومكاتب وأماكن افتراضية للاجتماعات كما يسمح هذا النظام المستحدث بخلف فرص جديد لعدد اكبر من الطلبة وتوفير أساليب جديدة تساعد المعلم في تطوير مهارات الطالب وهذا الأمر يأتي علي المستوي الفردي، أيضا من خلال بلاك بورد الكلية التقنية “Blackboard” يمكن للطلبة وأعضاء هيئة التدريس الوصول إلى المحتوى والمجموعات الخاصة بهم وذلك عن طريق مختلف أجهزة الهاتف الذكي باختلاف أصدارتها.

شروط التسجيل في الكلية التقنية Blackboard

شروط الانضمام إلى بلاك بورد الكلية التقنية في المملكة العربية السعودية هي الانضمام إلى الكلية فقط ولا توجد أي شروط اخري كما يتحدث البعض ويروج لأشياء غير حقيقية علي صفحات مواقع التواصل، حيث يتم بعد إتمام الطالب لإجراءات التسجيل والتي سوف نشرحها لكم في السطور التالية سوف يتم إرسال رسالة نصية إلى هاتفه المحمول تتضمّن بريد إلكتروني جامعي خاص به وكلمة مرور، وهناك طريقة الدخول الموحد tvtc ويمكن استخدام هذه بيانات الدخول الموحد للدخول إلى بلاك بورد الكلية التقنية الذي يقدم خدمات التعليم الإلكتروني عن بعد لمتدربيه، للتسجيل في بلاك بورد الكلية التقنية لا بد أن تكون أحد طلابها لتحصل على بريد إلكتروني جامعي وكلمة مرور.

كيفية التسجيل في بلاك بورد الكلية التقنية Blackboard

ويمكن للطلبه وأعضاء هيئية التدريس الاطلاع علي قائمة الطلاب أو المدرسين في الكلية التقنية كما يقدم الموقع الرسمي للبلاك بورد الدورات التدريبية المتاحة للطلاب ومعرفه موعديها وتاريخ البدء فيها، كما يقدم الموقع الرسمي خدمة هامة اخري وهي دورة البلاك بورد وتأتي هذه الدورة بجزأين وهم:

دورة البلاك بورد بمستوى مبتدئ دورة البلاك بورد بمستوى متقدم

وحددت الكلية التقنية Blackboard عدة خطوات هامة للتسجيل كما شرحت أدارة الكلية خطوات الدخول إلي بلاك بورد التقنية tvtc، ولكن في البداية لابد من معرفة أن عملية تسجيل الطلاب في البلاك بورد تكون عمليّة تلقائية سواء كان الطالب منتظمًا في التعليم الوِجاهي أو طالب يتلقى دروسه من خلال التعلم عن بعد، كل ما على الطالب هو التباع الخطوات التالية: