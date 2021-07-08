نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن موعد الدفعة44 تعرف على شروط صرف استحقاق دفعة يوليو 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن الدفعة44 اقترب موعد الصرف، واستحقاق المواطنين السعوديين الأكثر احتياج والفقراء للدعم المقدم من حكومة المملكة العربية السعودية لتحقيق أفضل مستوى للمعيشة بعد الأحداث التي مرت بها المملكة جراء تفشي فيروس كرونا ،وانتشار البطالة ،وأيضاً بسبب التوسعات والمشاريع التي تعتزم المملكة في تنفيذها لتحقيق أهداف رؤية 2030 لتحقيق النهضة والتقدم.

عقب أمر خادم الحرمين الشريفين الملك “سلمان بن عبد العزيز”، بتثبيت صرف الدعم في حساب المواطن في اليوم العاشر نجد المواطنين السعوديين المستحقين للدعم، يبحثون عن كيفية الاستعلام برقم الهوية، وحساب المواطن موعد الدفعة44 لشهر يوليو2021 من برنامج حساب المواطن وشروط استحقاق الدعم وكيفية تسجيل حساب جديد وشروط أهلية حساب المواطن.

كيفية الاستعلام عن أهلية حساب المواطن الدفعة44

للاستعلام عن أهلية حساب المواطن اتبع الخطوات بالتفصيل :

دخول موقع حساب المواطن على الإنترنيت. اختار قائمة الخدمات الإلكترونية من القائمة المنسدلة اضغط الاستعلام عن الأهلية. تدوين رقم الهوية الوطنية للمستحق للدعم. تدوين رمز التحقق البشري. أضغط على استعلام. يظهر صفحة جديدة توضح نتيجة الأهلية مستحق أو غير مستحق أو هناك تناقص في مبلغ الدفعة.

شروط الأهلية والاستحقاق للاستفادة من حساب المواطن:

أهم شروط الأهلية في حساب المواطن:

لابد أن يكون المسجل في الدعم سعودي الجنسية، ويُستثنى ابن وابنة المواطنة والزوجة أو الزوج الأجنبي غير السعودي

على المستفيد الإقامة بشكل دائم داخل المملكة بحيث أنه لا يقيم خارج المملكة أكثر من 90 يومًا خلال العام 12 شهر قبل تسجيل

حساب المواطن.

يجب أن يكون حامل لبطاقات التنقل.

توافق البيانات المسجلة مع بيانات الجهات المشاركة في متابعة البرنامج ، حيث تعتمد على معايير الاستحقاق من إجمالي دخل

الأسرة وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا وعدد الأفراد.

عدم تواجد المستفيد في أي من السجون أودور الإيواء الحكومية .

كيف يمكن معرفة وصول التحويل إلى حساب المواطن ؟

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، تقوم بإرسال رسالة نصية للمستفيدين من برنامج حساب المواطن، تحتوي على تفاصيل الدفعة وإيداعها في الحساب البنكي الخاص بهم والمسجل في البرنامج عند التسجيل

موعد صرف الدفعة 44 حساب المواطن برقم الهوية الوطنية

برنامج حساب المواطن أوضح أن الدفعة 44 لن يتم إيداعها في اليوم العاشر هذا الشهر ولكن سوف يتم الصرف يوم الأحد الموافق 11\7\2021 وذلك بسبب أن اليوم العاشر من الشهر”يوم السبت” سوف يوافق عطلة رسمية في المملكة العربية السعودية.