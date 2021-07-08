نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف حساب المواطن لشهر يوليو الدفعة 44 وطريقة الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف حساب المواطن لشهر يوليو، يبحث الكثير من المواطنين في السعودية وخاصة المستفيدين من دعم حساب المواطن الذي تقدمه الحكومة السعودية للمستفيدين، وهذا كنوع من الدعم والمساعدة للمواطنين أصحاب الدخل المتوسط، وسنتعرف معكم في هذا المقال عن موعد صرف حساب المواطن هذا الشهر 7/2021، وكيفية الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية، فتابعوا معنا.

موعد صرف حساب المواطن

يتم إيداع حساب المواطن في الحسابات البنكية للمستفيدين في كل يوم 10 من كل شهر ميلاديا، حيث إنه سيتم صرف حساب المواطن الدفعة 44 لشهر يوليو،ولكن اليوم العاشر هذا الشهر سيكون يوم السبت وهو اجازة رسمية بالبنوك، لذا فإنه سيتم الإيداع بيوم الأحد الموافق 11/7/2021، والموافق هجريا 1 ذو 1442، وقد أعلن حساب المواطن عبر تغريده في الحساب الرسمي يوم أمس 7/7/2021 عن أنه يتبقى 4 أيام على إيداع حساب مواطن.

صدور نتائج أهلية حساب المواطن الدفعة 44

وقد نشر الحساب الرسمي لحساب مواطن citizenaccount عبر تويتر، عن صدور نتائج الأهلية للدورة 44 الخاصة بشهر يوليو 2021، وهذا من خلال رابط ca.gov.sa، ويمكنك الاستعلام عن نتائج الأهلية عن طريق اتباع الخطوات التالية:

اذهب موقع حساب المواطن من الرابط ca.gov.sa.

اختر نتائج الأهلية.

اضغط على الدفعة 44.

اكتب رقم الهوية الخاص بك في الخانة المخصصة.

اضغط على زر الاستعلام لتظهر لك نتيجة الأهلية.

الاستعلام عن حساب المواطن 1442

ويمكنك الاستعلام عن حساب المواطن بكل سهولة عن طريقة الخطوات التالية، فتابعوا معنا:

قم بالذهاب إلى موقع حساب المواطن عن طريق الرابط ca.gov.sa.

قم بتسجيل الدخول عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

من القائمة أعلاه اختر استعلام عن حسابي.

اضغط على تأكيد.

وستظهر لك نتيجة الاستعلام.

ويعتبر حساب المواطن شكلا من أشكال الدعم التي تقدمها الحكومة السعودية، وهذا كالمساعدة المقطوعة، حيث إن حساب المواطن يدعم العديد من الفئات في المجتمع، وهي:

الأسر السعودية.

المواطن السعودي الغير متزوج.

المستقلين في السكن.

المستفيدين من الضمان الاجتماعي.

أبناء السعودية المتزوجة من رجل غير سعودي.

المطلقات والأرامل.

هذا كان مقالنا عن موعد الإيداع للمستفيدين الدفعة 44 نتمنى أن يكون قد نال على إعجابكم، في حالة وجود أية اسئلة أو استفسارات لا تترددوا في مشاركتها معنا في خانة التعليقات، فتابعونا.