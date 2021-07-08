نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوابة نقل تسجيل دخول هيئة النقل العام وزارة النقل السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بوابة نقل تسجيل دخول ، كشفت إدارة النقل العام عن استفادة أكثر من مليون شخص من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها بوابة نقل التابعة للإدارة ، حيث تدعم البوابة إدارات النقل البري والبحري وتوفر أكثر من 200 خدمة إلكترونية ، وتم اختصار الخطوات الـ 17 إلى 5 الخطوات الإلكترونية ، والتي يمكن إتمامها حاليًا من خلال هذه البوابة الإلكترونية، لذلك سوف نتعرف علي طريقة عمل منصة بوابة نقلن خلال بعض السطور التالية .

بوابة نقل تسجيل دخول

وفقًا لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 ، يعتبر قطاع النقل من القطاعات الاستراتيجية والمهمة ، وهدفه جعل المملكة العربية السعودية مركزًا لوجستيًا عالميًا. وأوضحت السلطات أن بوابة نقل أكثر من 30 نشاطا في قطاع النقل ، وأصدرت 15 ألف تصريح لمختلف الأنشطة وأكثر من 700 ألف بطاقة عمل وأكثر من 150 ألف رخصة قيادة.

من خلال البوابة يمكن تسجيل المركبات.بالإضافة إلى إصدار شهادات المساح البحري وشهادات الاعتماد والتأمين وإصدار المراسلات ، توفر بوابة نقل بنجاح أكثر من 3000 معاملة إلكترونية في اليوم ؛ أكثر ديناميكية ومرونة ورائدة لمستقبل النقل.

وزارة النقل السعودية بوابة نقل

كما أفادت بأنها افتتحت خلال الشهر الماضي 16 مركزاً لخدمات الأعمال في 15 مدينة على مستوى المملكة ، بهدف تقديم الخدمات للمستفيدين من خلال الحزمة الرقمية التي توفرها بوابة نقل ، وسيتمكن المشغلون من استخدام هذه المراكز لتقديم الخدمات. إلى المستفيدين يعمل الخبراء على تقديم الخدمات للزوار والمستفيدين. حاليًا ، يمكن لجميع عملاء الإدارة استخدام مركز الخدمات التجارية. وأكدت أن توزيع المركز على كامل المدينة السعودية يراعي كافة احتياجات المشغلين.

جدير بالذكر أن بوابة نقل هي منصة إلكترونية تمكن العاملين والأفراد والمؤسسات في مجال النقل البري والبحري من التقدم عن بعد للحصول على التصاريح المختلفة المطلوبة لمزاولة الأعمال ، واستكمال جميع الإجراءات والمعالجة إلكترونيًا ، دون الحاجة إلى ذلك. زيارة فرع الهيئة أو طباعة أي معاملات ورقية.

خدمات بوابة نقل

هي منصة إلكترونية تُمكّن العاملين في مجال النقل والمواصلات بأشكاله كافة، أفراداً ومنشآت، من التقديم عن بُعد على مختلف التراخيص الضرورية لممارسة أعمالهم، وإتمام جميع الإجراءات ومعالجتها إلكترونياً دون الحاجة لزيارة وزارة النقل أو فروعها، ودون الحاجة إلى طباعة أية معاملات ورقية

خدمة التوصيل تأكد من أن هوية الفرد والمنظمة متسقة. ضمان سرية المعلومات الشخصية والمؤسسية. تحسين جودة الخدمات المقدمة من خلال تسريع وتسهيل الإجراءات. تحسين رضا العملاء عن الخدمات التي تقدمها هيئة النقل. تقليل هدر الموارد المختلفة (الوقت ، الطاقة ، الوقود ، الورق ، الأماكن والمساحة .