نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات وشروط التسجيل في الدعم الريفي لربات البيوت 1442هـ في المقال التالي

عمر شويل - جدة الدعم الريفي لربات البيوت في السعودية ، حرصت الحكومة السعودية على تدشين برنامج دعم ريف، إحدى المبادرات المجتمعية الهادفة التي تُعين على رفع المستوى المعيشي للمزارعين وتطوير وتحسين القطاع الزراعي الريفي، و زيادة الكفاءة الإنتاجية داخل المملكة وخارجها من خلال توفير الدعم المادي المناسب لهم، ليساعدهم على القيام بالزراعة و حصولهم على مستوى اقتصادي واجتماعي مناسب، وبالتالي يؤدي إلى زيادة الدخل القومي بالمملكة، و تنمية المناطق الريفية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في القطاع الزراعي الريفي.

الدعم الريفي لربات البيوت

كان دعم ريف لربات البيوت يشغل بال الكثيرين من مواطني المملكة العربية السعودية، خلال هذه الفترة من خلال دعم صغار المزارعين لتحسين أنشطتهم الزراعية والعمل على تنميتها عن طريق زراعة الأراضي وتنشيط بعض الخدمات والحرف المرتبطة بالزراعة، ولا يمكن ذلك يتم إلا عن طريق عدة ضوابط وشروط معينة أقرتها وزارة الموارد والمياه والبيئة.

شروط التسجيل في برنامج الدعم الريفي

هناك عدة ضوابط وشروط معينة لابد من توافرها لمستفيدي الدعم المادي المُقدم من الوزارة، كى يتمكن المزارع من الاستفادة منه، ومن هذه الشروط والضوابط مايلي:

أن يكون المُستفيد مقيم بشكل دائم داخل المملكة، ويحمل الجنسية السعودية.

قُرب سكنه من المنطقة التي يحصل منها على الدعم الريفي.

أن يكون صاحب حرفة زراعية وله خبرة في مجال الزراعة.

ألا يزيد دخله الشهري عن 6000 ريال سعودي.

ارسال كافة الأوراق والمستندات المطلوبة بشكل صحيح أثناء التسجيل.

عدم استفادته بأحد برامج الدعم الريفي.

امتلاكه حساب بنكي خاص به.

أن يستخرج وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية.

خطوات التسجيل في دعم ريف 1442هـ

يتمكن المستفيدون من ربات البيوت التسجيل في برنامج الدعم الريفي عن طريق خطوات عدة، ومنها ما يلي:

الدخول على منصة ريف الالكترونية للدعم المادي.

للدعم المادي. الضغط على أيقونة تسجيل جديد.

ادخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح ( الاسم وكلمة السر ورقم الجوال والبريد الإلكتروني ).

ارسال رسالة نصية برمز التحقق على الهاتف الجوال.

ادخال الرمز في الخانة المخصصة له.

عقب الانتهاء من تنشيط الحساب، يتم الدخول على الموقع مرة أخرى لاتمام عملية التسجيل.

متى ينزل دعم ريف؟

يتم صرف الدعم المادي المُقدم من الوزارة الخاص بدعم ريف في اليوم الأول من كل شهر ميلادي حتى اليوم العاشر، وذلك بعد مرور 60 يومًا من تاريخ انتهاء فترة التسجيل في الموقع الإلكتروني الخاص بدعم ريف.