نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعار البنزين ارامكو في السعودية لشهر يوليو 2021 تعرف عليها الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة اسعار البنزين ارامكو ، من المعتاد في كل شهر من عملاق البنزين في السعودية (شركة ارامكو) أنها -الشركة- تقوم بتحديد التسعيرة الجديدة للبنزين في يوم 10 في الشهر حيث عندما تحدثها يتم العمل بتلك الأسعار لمدة الشهر الباقي كله ويبدأ العمل بالتسعيرة بداية من 11 في الشهر فتنشط محركات البحث وجوجل ترند للبحث في الأنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي عن سعر البنزين اليوم في السعودية وفي تلك المقالة نطلعك على تسعيرة البنزين الجديدة فتابعنا عزيزي القارئ

اسعار البنزين ارامكو 2021

كما ذكرنا في بداية المقالة أن تسعيرة البنزين تُحدد من شركة ارامكو يوم 10 في الشهر والعمل بها من يوم 11 في الشهر.

وعن تحديد تسعيرة البنزين فتكون معتمدة على على تسعيرة البنزين في الشهور التي ولت ولذلك :- يمكن أن تزيد أو تتراجع بنسب متفاوتة وسنطلعكم على التفاصيل في تلك المقالة. ستعرض تكهنات الخبراء في المجال. نذكرك عزيزي القارئ ان تلك تكهنات تحتمل الخطأ والصواب.



تسعيرة البنزين لشهر يونيو

اللجنة المتابعة لتسعيرة البنزين قالت في الشهر الماضي أنها سوف تتخذ القرار والتسعيرة : والتسعيرة مضافة عليها ضريبة القيمة المضافة 5% وسوف نستعرض الأسعار في تلك المقالة مع مقارنتها بالشهور الفائتة.



اسعار البنزين ارامكو بالنسب المئوية

بعد انخفاض اسعار بنزين ارامكو في الشهر الفائت متوقع زيادة تسعيرة البنزين والديزل في السعودية :-

سوف نبدأ بأستعراض الأسعار كاملة مع مقارنتها بالأسعار القديمة وتوقعاتنا

نبدأ في اسعار البنزين ، ببنزين 91 من المتوقع أن يصل لـ2.18 ريال سعودي لكل لتر بدلاً من 2.08 ريال سعودي في شهر مايو/أيار السابق

ثم لبنزين 95 الخصوصي. من المتوقع أن يصل لـ2.33 ريال سعودي لكل لتر بدلاً من 2.23 ريال سعودي في مايو/أيار السابق

مروراً ببنزين 91 إي بلس وتوقعاته سعر البنزين 91 لشهر مايو/ أيار الفائت قد بلغ 2.08 ريال سعودي ومن المتوقع ان لا تزيد النسبة عن نصف بالمائة

وبالنسبة للديزل والكيروسين و اسعار ارامكو (البترول) فتوقعاتهم متفاوتة حيث بلغ سعر الديزل الشهر الماضي 0.52 ريال سعودي والكيروسين 0.70 ريال و0.75 للبترول المسال

ولم يظهر عنهم أي توقعات على الرغم من أسعارهم الشهر الفائت

ونرجو ان تكون مقالة اسعار البنزين أرامكو وسعر البنزين اليوم قد كانت مفيدة ونالت إعجابكم