نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمة حجز موعد بلدي إلكترونيا وآلية إصدار رخصة البناء في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمة حجز موعد بلدي إلكترونيا من الخدمات المميزة التي قامت وزارة الشئون القروية والبلدية بتوفيرها للأفراد من داخل المملكة فمن خلال حجز بلدي يمكنهم الحصول على مواعيد لزيارة البلدية، كما أن طريقة التسجيل في بلدي تسهل على المواطنين إصدار الرخص الخاصة بالبناء ومتطلباته، ويستطيع المواطنين من خلال المنصة معرفة طريقة حجز موعد بلدي لإنهاء كافة الخدمات التي يحتاجونها في وقت واحد وذلك كحل بديل للطرق التقليدية للحصول على الخدمات ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على الطريقة ومتطلبات رخص البناء.

خدمة حجز موعد بلدي إلكترونيا

تم توفير خدمة حجز موعد بلدي إلكترونيا من خلال الدخول إلى منصة بلدي وإتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى منصة بلدي.

الضغط على أيقونة خدمات بلدي ومنها يتم اختيار خدمة حجز موعد مسبق.

تطب بعد ذلك المنصة بعض المعلومات والبيانات من الراغب في الحصول على موعد مسبق.

يتم بعد ذلك تحديد الخدمة المراد الحصول عليها من خلال الموعد.

يتم اختيار الموعد المناسب وكذلك اليوم.

بعد الانتهاء من اختيار الموعد يتم الضغط على كلمة إرسال الطلب ليتم تأكيد حجز الموعد بنجاح.

خطوات إصدار رخصة البناء عبر منصة بلدي

ضمن أهم الخدمات التي يتم تقديمها عبر منصة بلدي هو إمكانية إصدار رخصة بناء لمبنى سكني عبر المنصة شريطة توافر بعض المستندات والأوراق المتعلقة بالمبني المراد استخراج الرخصة له ومن ثم يتم إتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة بلدي ومن ثم تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

يتم التوجه بعد ذلك إلى الخدمات ومنها يتم اختيار خدمات الرخص الإنشائية.

يتم الضغط على خدمة إصدار رخصة بناء.

تطلب بعد ذلك المنصة رقم وثيقة التأمين ومن ثم يتم إرسال الطلب إلى المكتب الهندسي.

بعد انتهاء المكتب الهندسي من كافة الإجراءات يتم دفع رسوم إصدار رخصة البناء ومن ثم يتم إصدار الرخصة بكل سهولة.

متطلبات إصدار رخصة البناء

هناك بعض الأوراق الهامة الواجب توافرها ليتم إصدار رخصة البناء عبر منصة بلدي وهي: