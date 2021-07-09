نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر queries بطاقة أولوية الضمان الاجتماعي لكبار السن moh.gov.sa بالهوية وصرف راتب الضمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة بطاقة أولوية الضمان الاجتماعي والتي قامت وزارة الصحة بإطلاقها للتيسير على الفئات المحتاجة لإعطائهم الحق في زيارة العيادات الخارجية دون تحويل أو موعد والدخول على الخدمات بالسهولة، ويكون بالتواصل مع قسم حقوق وعلاقات المرضي بوزارة الصحة، تعرف على كيفية الحصول على تلك الخدمة الحكومية والإلكترونية والفئة المستفيدة منها.

بطاقة أولوية الضمان الاجتماعي بوزارة الصحة السعودية

وتقوم وزارة الصحة السعودية بتقديم المئات من الخدمات للمواطنين في السنوات الأخيرة حيث تولي الوزارة الاهتمام الأكبر بجميع فئات الشعب، وخاصة بعد ظهور جائحة كرونا، وخاصة الفئات العمرية الأكبر سنا وأصحاب الإعاقات التي تمنع إعاقتهم من الحصول على العديد من الحقوق التي تكفلها لهم مؤسسات المملكة، حيث تقوم مؤسسات المملكة المتنوعة بتحديد العديد من الأولويات في تقديم الخدمات، والتي تكون للفئات الفقيرة والضعيفة وأيضا المحتاجة للمساعدة من المرضى والمعاقين وكبار السن، وتكون لكبار السن العديد من الخدمات في المؤسسات الخدمية المختلفة، وزارة الصحة السعودية والتأهيل الشامل وأيضا الضمان الاجتماعي.

بطاقة أولوية

هي من خدمات وزارة الصحة والتي تأتي تحت فئة الضمان الاجتماعي، حيث يقوم مستفيدي الضمان من الاستفادة من الحصول على تلك الخدمة للحصول على العديد من المميزات:

تقوم البطاقة بالتعريف عن المريض دون الحاجة بأن يقوم بالتعريف عن نفسه.

يتم إعطاء أولوية الحصول على الخدمات لهم.

تقوم البطاقة بتسهيل الحصول على الإجراءات بالمؤسسات الصحية.

يتم تقليل المدة الزمنية للحصول على الخدمات الطبية.

تقوم بتسهيل تنقل المستفيد منها في المنشأة الطبية.

يتم تسهيل الكشف وصرف الأدوية.

كيفية تسجيل بطاقة أولوية الضمان الاجتماعي لكبار السن

يعتبر الحصول على تلك البطاقة من أولويات كبار السن بالمملكة، حيث لها العديد من المميزات التي يحتاجها الكبار الذين ليس لديهم المقدرة على الانتظار أو الترجل بالمؤسسات الطبية بما يعتبر ضغطا وحملا كبيرا عليهم:

يتم زيارة المؤسسة الطبية التي يتبع لهم المستفيد. يقوم المستفيد بمليء طلب الحصول على بطاقة أولوية. يتم إرفاق الشهادات الطبية بوثيقة التسجيل. يقوم المستخدم بالذهاب لمكاتب أولوية وتقديمها إليهم للحصول على البطاقة. يتم عرض التقرير على اللجان الصحية المسؤولة. تقوم بدراسته جيدا من ثم الموافقة عليه.

الفئات المستفيدة من بطاقة أولوية الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي كبار السن البالغين 60 عاما أو يزيد

ذوي الإعاقة الدائمة أو المؤقتة حسب حساب نسبة الإعاقة.

أصحاب العلاجات المرحلية.

مرضى الطلب المنزلي من المعاقين بشكل كبير أو طريحي الفراش. أصحاب الدخل المنخفض والذي لا يكفي العيش الكريم.

تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتحديد فئة التأهيل الشامل للمعاقين وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأيتام.

شروط الحصول على بطاقة أولوية

لا يشترط أن يكون المستفيد من الجنسية السعودية ولا يجب الحصول على البطاقة لأكثر من فرد مجتمعين، على أن يتم تقديم الشهادات الطبية المعتمدة من المؤسسات الصحية الحكومية ويتم تقديمها، كما يجب تقديم بطاقة الهوية الوطنية للتأكد من الشخصية.