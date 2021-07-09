نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف حساب المواطن السعودي 1442 الدفعة رقم 44 برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن للعام الهجري الحالي 1442 تم تفعيله من قبل حكومة المملكة العربية السعودية لتلبية احتياجات المواطنين داخلها من محدودي الدخل الغير قادرين على إتمام جميع متطلبات الحياة اليومية الضرورية لهم، لذلك قامت وزارة المالية السعودية بإنشاء موقع إلكتروني رسمي حتى يتمكن كل الراغبين في تقديم طلب للحصول على الدعم المالي المناسب لهم من التسجيل عبر البرنامج الخاص بذلك بكل سهولة ويسر، وقد حقق برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية خلال العديد من السنوات الماضية العديد والكثير من النجاحات حيث تتم صرف عمليات الدفعات شهرياً في داخل البنوك التي بالمملكة العربية السعودية، واستطاع البرنامج أن يصرف خلال تلك السنوات ما يعادل ثلاثة وأربعون دفعة للدعم المالي للمستحقين من البرنامج.

حساب المواطن

يتم الآن تفعيل الدورة الواحد والأربعين منذ البدء في نظام حساب المواطن داخل المملكة العربية السعودية.

حيث بلغ عدد المواطنين المستفيدين من هذه المبادرة العشرة مليون ونصف مواطن.

كما بلغ إجمالي الدعم المادي المقدم لهم بحوالي ثلاثين مليون ريال سعودي.

وبذلك يبلغ الدعم المالي المقدم منذ بدء النظام إلى مستحقه حوالي المائة مليار ريال سعودي.

حيث يقدر متوسط الدعم المالي للأسرة الواحدة الألف وخمسين ريال سعودي، تم توزيعها على عدد اثنين مليون أسرة مستحقة داخل المملكة العربية السعودية.

خطوات التسجيل بحساب المواطن

قامت حكومة المملكة بإطلاق هذه المنصة الإلكترونية الخاصة بالتسجيل في حساب المواطن للعام الميلادي 1442، وهذا هو اللينك الخاص بهذه المنصة: ca.gov.sa

يجب النقر على الرابط السابق للدخول إلى المنصة الإلكترونية.

يلي ذلك تدوين وتسجيل كافة البيانات الخاصة برب الأسرة من اسم ورقم الهوية الشخصية مع إضافة كافة البيانات الشخصية لمن يعول.

كما يجب ذكر توَاريخ الميلاد الخاصة بكل فرد من أفراد الأسرة على حدا، مع تدوين رقم الهاتف المحمول الخاص برب الأسرة.

فور الانتهاء يتم إرسال رمز تأكيد عبر الجوال السابق تسجيله، حيث يتم استخدام في التواصل مع الموقع للحصول على الدعم المالي المقرر.

ثم يبدأ المستخدم في إدخال رمز التأكيد مرة أخرى والضغط على زر التسجيل.