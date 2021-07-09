نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإعلان عن الحد الأدنى لرواتب العاملين في الإدارة العليا بالتشغيل والصيانة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الحد الأدنى لرواتب العاملين في الإدارة العليا بالتشغيل والصيانة 1442هـ، والذي يزداد وفق سنوات الخبر التي يقضيها الموظف في القطاع الذي يعمل فيه، فيما يأتي ذلك في إطار تحسين بيئة سوق العمل في المملكة العربية السعودية، والارتقاء بالمستوى المادي للعاملين والموظفين في القطاعات المختلفة، وهو ما يخدم في النهاية رؤية الحكومة 2030م التي تهدف من خلالها إلى تحسين جودة المعيشة لجميع فئات المجتمع السعودي.

الحد الأدنى لرواتب العاملين في الإدارة العليا بالتشغيل والصيانة

ووفقًا لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة، فإن الحد الأدنى لرواتب العاملين في الإدارة العليا بالتشغيل والصيانة 1442هـ، يأتي على النحو التالي:

الحد الأدنى للراتب هو 9 آلاف ريال سعودي.

يرتفع هذا الراتب بزيادة سنوات الخبر للموظف.

تخضع الرواتب في هذا القطاع لدليل التوطين لعقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة.

أما بالنسبة للحد الأدنى لرواتب المستوى الهندسي والتخصصي فهي 8400 ريال سعودي.

وبالنسبة للمستوى الإشرافي فيصل إلى 7 آلاف ريال سعودي.

ووفقًا للقانون، فإن الجهة التي تطرح كراسة المنافسة ملزمة بتحديد الحد الأدنى لرواتب الموظفين السعوديين في كل مستوى وظيفي.

المستويات الوظيفية في قطاع التشغيل والصيانة بالمملكة العربية السعودية

وفيما يتعلق بالمستويات الوظيفية في قطاع التشغيل والصيانة بالمملكة العربية السعودية، فهي تنقسم إلى 6 مستويات قياسية وفق الحد الأدنى للمؤهلات والخبرات بكل مستوى، وهي على النحو التالي: