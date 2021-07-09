نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غرة ذي الحجة 2021 – تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة 1442 في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة غرة ذي الحجة 2021، يترقب المسلمون في جميع الكرة الأرضية موعد الإعلان الرسمي عن أول أيام شهر ذي الحجة للعام 2021 – 1442، بعد أن دعت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية جميع المسلمين الى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الجمعة 29 ذي القعدة 1442، كما تستطلع الكثير من الدول العربية اليوم أيضا تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة عبر مراصدها المعتمدة، وسيتم الإعلان الرسمي في نهاية اليوم إما ثبوت الرؤية أو عدم ثبوتها.

غرة ذي الحجة 2021 – 1442

يتحرى المسلمون سنويا غرة شهر الحج لمعرفة التاريخ الصحيح لأول أيام شهر ذي الحجة و موعد وقفة عرفة وموعد عيد الأضحى المبارك، فهذه أيام فضلية لا تتحمل الخطأ وقد حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى تحري رؤية الهلال لمعرفة وقت دخول الشهر.

وكانت المحكمة العليا في السعودية قد تحرت رؤية هلا ل شهر ذو القعدة و أعلنت أن يوم 1ذو القعدة 1442 الموافق 11 يونيو هو غرة شهر ذو القعدة، ونحن على موعد الليلة لمعرفة غرة شهر ذي الحجة 1442 – 2021 الذي سيتم صدوره من خلال بيان رسمي من المحكمة العليا.

هلال شهر ذي الحجة 1442

يترقب الجميع مساء اليوم الجمعة التاسع والعشرون من شهر ذي القعدة ، إعلان المحكمة العليا لنتيجة رؤية الهلال اليوم في السعودية، وسيتم على اثره عدة أمور مهمة أولها سيتم تحديد موعد إجازة عيد الأضحى المبارك للموظفين في القطاع العام والخاص، وسيتم معرفة موعد صيام العشر الأوائل من ذي الحجة لما لها من فضل كبير عند الله عز وجل ويحرص المسلمون على صيامها لنيل الأجر والثواب.

المحكمة العليا في السعودية

طالبت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية من الأشخاص القادرين على رؤية الهلال بالعين المجردة أو بواسطة المناظير بتحري رؤية الهلال الليلة و من ثم إبلاغ أقرب محكمة لتسجيل شهادته أو الاتصال بأقرب مركز ليتم الوصول الى المحكمة العليا لإثبات شهادته.

قدمنا لكم غرة ذي الحجة 2021 المترقب إعلانها اليوم الجمعة بإذن الله وسنوافيكم بنتيجة استطلاع هلال ذي الحجة 1442 في السعودية بالساعات القادمة.