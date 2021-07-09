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عمر شويل - جدة الحد الأدنى للأجور في السعودية 1443 وموعد رفع الأجور وموعد اعتماد الحد الأدنى ، يتساءل الكثير من العاملين في المملكة العربية السعودية عن الحد الأقل للأجور في السعودية. يعتبر الحد الأدنى للأجور من الأمور التي تنظم العمل وتحمي حقوق العمال وأصحاب العمل. لهذا السبب ، تفرض الحكومات على أصحاب العمل ، سواء في القطاع الخاص أو العام في سوق العمل في السعودية.

من خلالها يلتزم صاحب العمل بدفع مبلغ من النقود كحد أدنى للأجور

لا يمكن بأي حال من الأحوال تخفيض قيمة الراتب الذي يتقاضاه العامل حسب الاتفاق المبرم بين العامل وصاحب العمل

الحد الأدنى للأجور في المملكة العربية السعودية