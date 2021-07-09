نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “أخبار جديدة” وزارة الحج تطلق رابط حجز موعد الوصول لمكة لنقل الحجاج للحرم المكي تابع التفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط حجز موعد الوصول لمكة المكرمة، من أهم كلمات البحث اليوم عبر محرك البحث الرئيسي جوجل، من قبل أكثر من 60 ألف حاج وحاجة من 150 دولة، وقع عليهم الاختيار لتأدية شعائر الحج هذا العام 1442 بعد أن تم الإعلان عن أطلاق بوابة إلكترونية لحجز موعد الوصول إلي مكة، في أطار عمل وزارة الحج لتنظيم موسم الحج كي يخرج بسلاسة دون أي مشاكل في التنظيم، وقالت الوزارة أنها استعدت لتسير 33 ألف رحلة داخلية، لنقل الحجاج وفق الخطة الموضوعة من قبل الحكومة السعودية لموسم الحج هذا الموسم.

رابط حجز موعد الوصول لمكة المكرمة

قال وزير الحج والعمرة الدكتور / عبد الفتاح مشاط اليوم في مداخلة لإذاعة الرياض، أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات لكي يخرج موسم الحج هذا العام في جو صحي، للحفاظ على صحة الحجاج وهو الهدف الأهم هذا الموسم، وكانت الوزارة قد نبهت وشددت على الحجاج سرعة التوجه إلي أقرب مركز للقاح في المملكة، لأخذ الجرعة الثانية من اللقاح دون أخذ موعد مسبق للتطعيم هذا يأتي في أطار تأهيل الحجاج لأداء موسم الحج.

رابط حجز موعد الوصول لمكة المكرمة1442

جاء عبر موقع الإخبارية على تويتر أن الوزارة أطلقت بوابة إلكترونية لحجاج الداخل، من أجل حجز موعد الوصول لمكة المكرمة من أجل نقل الحجاج إلي الحرم المكي، لتأدية الشعائر وجهزت لذالك 4 مراكز على أعلى مستوى من التجهيزات اللازمة، وذالك يومي 9/8 من الشهر القادم شهر ذي القعدة ليتم نقلهم إلي الحرم المكي لتأدية طواف القدوم، وذالك في أطار الخطة المحكمة التي أعدتها وزارة الحج، لخروج موسم الحج في أفضل صورة ممكنة.

أهداف أطلاق البوابة الإلكترونية لحجز موعد الوصول لمكة

تعمل المملكة على إنهاء موسم الحج القادم في أفضل حال وضمان سلامة الحجاج، الذين سيؤدون الحج هذا العام من خلال نقلهم في وسائل نقل أمنه وتابعة للوزارة، تضمن سلامتهم وهو الهدف الرئيسي للمملكة وكذالك تهدف لضمان تسهيل عملية الوصول إلي المسجد الحرام، من خلال الأشراف التام على الرحلات المقررة لنقل الحجاج، وهذا ضمن الجدول ألإرشادي والتوصيات التي تهدف إلي سلامة الحجاج.