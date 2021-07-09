نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام حول حساب المواطن برقم الهوية و 2 يوم على إيداع الدفعة 44 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام حول حساب المواطن برقم الهوية 1442، حيث أنه في هذه الآونة الأخيرة زاد البحث كثيراً وازدادت التساؤلات من قبل المواطن السعودي عن مواعيد صرف حساب المواطن والذي كان قد تم البدء فيه وتفعيله يناير 2020، لمساعدة الغير قادرين من الشعب السعودي على العيش في ظل الظروف الراهنة نتيجة فيروس كورونا المستجد “كوفيد19″، وهو برنامج إنساني من الطراز الأول، وذلك لمساعدة الأرامل والمطلقات وبعض العاطلين عن العمل والعمالة الغير منتظمة على تحسين مستواهم المعيشي في ظل الأزمة الذي خلفها كورونا. وكذلك جميع فئات الشعب من محدودي ومتوسطي الدخل داخل مختلف أنحاء أراضي المملكة العربية السعودية.

رابط الاستعلام حول حساب المواطن برقم الهوية

إن المسؤول عن منحة حساب المواطن وكافة أنواع الدعم لجميع المواطنين الغير قادرين هي وزارة الموارد البشرية السعودية، ولذلك فإن جميع المواطنين السعوديين يستطيعون الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية بعد إجراء عدة خطوات. ويتم الإيداع بالفعل لجميع دفعات حساب المواطن السعودي في اليوم العاشر من الشهر الميلادي.

خطوات وكيفية الاستعلام حول حساب المواطن ومواعيد الصرف

والآن نعرض لكم خطوات وكيفية الاستعلام عن الحساب ومواعيد الصرف. وذلك كما وضحتها أيضا وزارة الموارد البشرية وهي كما يلي.

أولاً: الدخول إلى الموقع الخاص بحساب المواطن .

الدخول إلى الموقع الخاص . ثانياً: قم بإدخال رقم الحساب الخاص بك كمواطن سعودي.

قم بإدخال رقم الحساب الخاص بك كمواطن سعودي. ثالثاً: قم بالضغط على أيقونة “خدمة استعلام”.

قم بالضغط على أيقونة “خدمة استعلام”. رابعاً: قم بالضغط على “استعلام برقم الهوية”.

قم بالضغط على “استعلام برقم الهوية”. خامساً: قم بإدخال الكلمة المرئية أمامك في الخانة المخصصة لها.

قم بإدخال الكلمة المرئية أمامك في الخانة المخصصة لها. سادساً: اضغط على كلمة استعلام، وسوف تظهر تلقائيا جميع البيانات الخاصة بمواعيد صرف دفعات “حساب المواطن”.

2 يوم على إيداع الدفعة 44 من برنامج حساب المواطن (11 يوليو)

نشر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” لمنحة حساب المواطن يوم 7 يوليو الماضي. بأنه يتبقى 4 أيام على صرف الدفعة 44 من البرنامج. مما يعني أنه باقي يومان فقط من الآن على صرف الدفعة. أي أنه سيتم الصرف يوم 11 يوليو

جدير بالذكر أنه بعد صرف الدفعة 29 من الدعم العام الماضي، أعلن حساب المواطن إيقاف التسجيل بشكل مؤقت في البرنامج موضحاً أن هناك ضوابط جديدة حينها سيتم تطبيقها على المستفيدين من الدعم ومنهم الفرد المستقل. كما تم إيقاف التسجيل مؤقتا في الوقت الحالي وكذا الحد الأدنى للاستحقاق للدفعات الجديدة، حيث وصل عدد المستفيدين من البرنامج إلى 12.7 مليون مواطن سعودي.

حول دفعة شهر يونيو

وحول تفاصيل دفعة شهر يونيو الماضي، أودع البرنامج مبلغ 1.9 مليار ريال للمستفيدين المكتملة طلباتهم وفقط. حيث بلغ عدد المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة 43، في شهر يونيو 10.5 مليون مستفيد.

سلطان القحطاني: 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم من الدفعة 43

صرح المتحدث الرسمي لبرنامج “حساب المواطن” سلطان القحطاني، بأن 77 % من المستفيدين تحصلوا على الدفعة 43. وقال أيضا أن متوسط دخل الأسرة الواحدة بلغ 1054 ريالاً سعودياً. لكن أرباب الأسر كان عددهم قد بلغ 2 مليون رب أسرة. لكن عدد التابعين بلغ أكثر من 8.2 مليون مواطن. وأما عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق فقد بلغ عددهم 159 ألف مستفيد.

وفي اتجاه أخر بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة أيضا بأثر رجعي عن الدفعة 43 بلغت ما يقرب من 39 مليون ريال سعودي. وليكون أيضا إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منه منذ بدايته (يناير 2020) 97.7 مليار ريال. ومنهم أيضا مبلغ 773 مليون ريال تم دفعه كتعويضات عن دفعات ماضية.

يمكن إضافة الموظف كتابع لرب الأسرة

نشر البرنامج عبر تويتر رداً على أحد الاستفسارات بأنه بإمكان الأم إضافة ابنها الموظف كتابع لها مع إرفاق المستندات المطلوبة. لكن في حال كان هذا التابع مسجلاً في التأمينات الاجتماعية فلابد من الإفصاح عن الدخل الحقيقي المسجل به. حيث أنه يتم حساب دخل جميع التابعين المضافين ضمن مجموع الدخل العام للأسرة.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحديث عن الاستعلام حول حساب المواطن. ونرجوا أن نكون قدمنا محتوى مفيد لك عزيزي القارئ لموقع ثقفني.