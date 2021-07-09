نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج قبول الحرس الوطني أسماء المقبولين في الحرس الوطني 1442 بالرقم الوطني في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسماء المقبولين في الحرس الوطني 1443 موقع نتائج قبول الحرس الوطني عن طريق الرقم الوطني , بعد أن قام المرشحين إلي تأدية وظائف الحرس الوطني من عمل مقابلات شخصية مع وزارة الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء يمكنك الانتقال إلي موقع وزارة الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية أو تنزيل ملف ال BDF , قد لاحظنا عمليات بحث عديدة عن نتائج القبول في وظائف الحرس الوطني , وذلك بعد الانتهاء من أداء المقابلات الشخصية توجة العديد من المرشحين إلي محركات البحث بالتحديد جوجل كروم من اجل الاستفسار عن هذا الأمر لذلك في المقال الأتي نخبرهم جميع التفاصيل التي حصلنا عليها بشأن نتائج القبول في الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية

موقع نتائج قبول الحرس الوطني 1442

قد صرحت وزارة الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية عن بدء الموعد للعمل علي أجراءات المطابقة مع من يحتجزهم مقدم الطلب , علي أن يكون هذا يوم الثامن من شهر شعبان 1442 والموافق يوم الأحد الموافق يوم الواحد والعشرون من شهر مارس 2021 , يجب علي المرشحين للمقابلة إحضار الأوراق والمستندات معهم وهذا ما أكدت عليه وزارة الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية , كما قد صرحت وزارة الحرس الملكي في المملكة العربية السعودية ايضا عن بدأ نشر النتائج الخاصة بالقبول في الحرس الوطني .

نتائج الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية 1442 برقم الهوية

يجب الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية من اجل مكافحة الفيروس فكما نعلم جميعا ما زلنا نواحة أزمه كبيرة علي مستوي العالم وهي أزمه جائحة كورونا , لذلك يجب الالتزام بجميع التعليمات التي أعلنتها الوزارة في المملكة العربية السعودية , ويجب ايضا إحضار جميع الأوراق والمستندات وهي تتمثل في

1- يجب إحضار نسخة من صورة الهوية وصورة منها

2- يجب إحضار 3 صور شخصية

3- يجب عليك إحضار شهادة التخرج وصورة منها( يجب أن توضح الشهادة الدرجة الكلية والخبرة المهنية وتاريخ التخرج )

4- يجب إحضار ملف البحث و صورة منه

5- يجب عليك الحضور في المعاد

6- يجب الذهاب إلي المقر في تمام الساعة 8:45

يجب التأكد من إحضار جميع المستندات والحضور في الوقت المحدد وعدم التأخر