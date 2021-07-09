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عمر شويل - جدة موعد صرف الدفعة 44 من حساب المواطن لشهر يوليو 2021 ، أعلن حساب المواطن للتو عن موعد منح المنح للمستفيدين والمسجلين في قاعدة المشروع وهي الدفعة الرابعة والأربعون من الشهر الحالي أي الأحد 11 يوليو من العام المقبل ويمكن للمستفيدين الدخول على البوابة الرسمية على هذا التاريخ وادخله اشترك واستفسر عن انخفاض الدعم.

موعد صرف الدفعة 44 من حساب المواطن

وأكدت خطة حساب المواطن على الحساب الرسمي لموقع التواصل الاجتماعي تويتر أن الدفعة 44 من الدعم ستصدر الأحد المقبل 11 يوليو وعلى المستفيدين إصدارها خلال هذه الفترة. منذ إطلاقه في المملكة ، ظل برنامج حساب المواطن يؤكد أن تاريخ دعم الدفع هو اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ، باستثناء أن هذا اليوم يتزامن مع الجمعة أو السبت لأنهما عطلة نهاية الأسبوع ، أو إذا أعاد إنشاء إجازة قانونية يعني أن الدعم سيكون في العيد ، يتم الإيداع قبل أو بعد الإجازة بيوم واحد. وأشار مشروع حساب المواطن إلى أنه في يونيو من العام الماضي ، تم إيداع 1.9 مليار ريال في الدفعة 43 ، واستفاد منها ما يقرب من 10.5 مليون مواطن.

شروط التسجيل في حساب المواطن 1443

أطلقت الحكومة السعودية خدمة تسجيل جديدة ، حساب المواطن 1443 يتم منح الدعم للأسر ذات الدخل المحدود وعدد معين من الفئات. يصدر الدعم في العاشر من كل شهر. الدفعة التالية هي دفعة يوليو. بالنسبة لحسابات المواطنين ، تكون هذه الشروط كالتالي:

أن يكون المستفيدون من الدعم سعوديين. هذا الشخص يبلغ من العمر 18 عامًا على الأقل.

يجب تقديم رقم هوية الشخص وبطاقة العائلة وجميع المعلومات المتعلقة براتبه وموقع عمله.

ألا يتجاوز راتب هذا الشخص 600 ريال.