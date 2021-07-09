وزارة الرياضة تطلق البرنامج التطوعي خدمة زوار المسجد النبوي الشريف ومسجد قباء بالمدينة المنورة

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دوت الخليج – المدينة :
انطلق قبل أيام البرنامج التطوعي لخدمة زوار المسجد النبوي الشريف، ومسجد قباء والذي تشرف عليه وزارة الرياضة ممثله بوكالة شؤون الشباب الإدارة العامة للنشاطات الشبابية الخدمة العامة وينفذه مكتب وزارة الرياضة بمنطقة #المدينة المنورة وذلك بمشاركة ٢٢ شابًا وقائدا ، والذي يستمر لمدة عشرون يومًا للفترة الاولى قبل الحج،
وأوضح مدير عام مكتب وزارة الرياضة بمنطقة المدينة المنورة إبراهيم بن مصباح عمار، أن البرنامج تم تنفيذه بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ، وبالتعاون مع وكالة شئون المسجد النبوي حيث يهدف لبرنامج الى المساندة في تفويج الزيارة للروضة الشريفة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهم .
ووايضا على البوابات للكشف على الحراره لقاصدي المسجد النبوي.
وأضاف ان البرنامج ،يقدم الدعم والمساندة للشئون الاسلامية في مسجد قباء للكشف على الحراره وتطبيق توكلنا .وذلك بمتابعه من الاستاذ محمد النجران من ادارة النشاطات الشبابية . يذكر أن هذا البرنامج يأتي ضمن العديد من البرامج التي تقدمها وزارة الرياضة للشباب، وتستهدف تنمية مهاراتهم وتطويعهم بأعمال تعود عليهم بالنفع على مجتمعهم ووطنهم .
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