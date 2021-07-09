نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في منصة ريف للاسر المنتجة عبر بوابة ريف الإلكترونية الشروط المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة دعم ريف تسجيل الأسر المنتجة عبر بوابة ريف الإلكترونية، نتعرف اليوم على كيفية التسجيل الأسر في الدعم الريفي، حيث حقق برنامج الدعم الريفي أرقام متسارعة جدا بداية من إنطلاق المشروع قبل شهور حسب ما أكد المهندس منصور المشيطي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية.

فقد استفاد من دعم ريف 6,500 مزارع حسب إفادة المشيطي و4700 أسرة مع استمرار عملية التسجيل عبر البوابة الإلكترونية reef.gov.sa وفيما يلي نقدم لكم طريقة التسجيل في الدعم وشروط التسجيل.

شروط التسجيل في دعم ريف

حددت الوزارة عدد من الشروط اللآزم توافرها عند التقدم للحصول على الدعم من الأسر المنتجة والعاطلين عن العمل وهي كما يلي:

● يجب أن يكون المتقدم للحصول على الدعم مواطن سعودي من العاملين في مهنة الزراعة.

● لا يعمل في وظيفة أخرى سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص.

● لا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدم على الدعم عن 6000 ريال سعودي.

● أن يكون عمر المتقدم أكثر من 21 عام.

● لا يزيد عدد برامج الدعم التي يستفيد منها المتقدم عن ثلاث برامج لا يتجاوز إجمالي الدعم فيها عن 54 ألف ريال سعودي كل عام.

● أن يقدم ما يثبت أهليته لممارسة مهنة الزراعة.

● يلتزم المتقدم بجميع الأنشطة الصحية والفنية التي يقررها البرنامج.

● تحصل الأسر على وثيقة عمل حر وذلك بالتوجه إلى وزارة الموارد البشرية.

● يرفع الطلب على منصة ريف الإلكترونية بعد إتمام الشروط واستكمال جميع البيانات الشخصية والشروط الفنية.

● يجب أن يكون المتقدم على الطلب صاحب حساب بنكي ومسجل في المنظومة الإلكترونية.

طريقة التسجيل في دعم ريف

يمكن التسجيل في دعم ريف بكل سهولة بالدخول إلى رابط منصة ريف ثم إدخال رقم هوية المتقدم للطلب وإدخال باقي البيانات والتي تتمثل كالتالي.