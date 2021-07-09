نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم في الجامعات السعودية 1443 وشروط التسجيل بالعام الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة نعلن لكم موعد التقديم في الجامعات السعودية للعام الدراسي الجديد 1443 والتي يبحث عنها الكثير من الطلاب في المملكة من خريجي الثانوية العامة بالإضافة إلى الحاصلين على شهادة الدبلومات الصناعية، لذلك فقد قامت الوزارة بالإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالتقديم بالجامعات، والتي نوضحها لكم عبر المقال، بالإضافة إلى إجراءات التقديم من المستندات المطلوبة وشروط القبول في الجامعات المختلفة والتي يمكن التقديم إليها قبل بداية العام الجديد.

موعد التقديم في الجامعات السعودية 1443

وكانت الفترة الماضية قد شهدت الكثير من التساؤلات من جانب الطلاب وأولياء الأمور عن موعد بدء التقديم في الجامعات المختلفة، وبذلك فقد أعلنت العديد من الجامعات عن بدء التقديم بها بداية من شهر يوليو الجاري، مثل جامعة نجران، وجامعة جازان، وجامعة الرياض، وجامعة القصيم، وجامعة شقراء، وكلية الأمير سلطان العسكرية.

حيث يمكن التقديم في تلك الجامعات خلال الفترة الحالية من خلال المواقع الإلكترونية الخاصة بالجامعات التي ذكرناها، أو من خلال الذهاب إلى مقرات الجامعات للتقديم، وسوف يتم فتح التسجيل في باقي الجامعات الأخرى خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن استعدادات كل جامعة لبدء العام الدراسي الجديد.

شروط التقديم في الجامعات السعودية

ولكي يستطيع الطالب التقديم للدراسة بالجامعة التي يرغب فيها يجب توافر بعض الشروط به وذلك حتى يتم قبوله وهي كالآتي:

أن يكون الطالب سعودي الجنسية، أو تحمل والدته الجنسية السعودية.

حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة أو دبلوم أو ما يعادلهم.

أن تكون الشهادة قد حصل عليها من داخل المملكة.

إذا كانت الشهادة من خارج المملكة يجب اعتمادها من وزارة التربية السعودية.

ألا يكون قد مر على حصوله على الشهادة مدة خمسة سنوات.

أن يقوم الطالب بالحصول على اختبار القدرات بالمجموع المطلوب.

بعد التأكد من توفر تلك الشروط يمكن للطالب التقديم في الجامعة التي يرغب في الاتحاق بها خلال تلك الفترة.

المستندات المطلوبة للتقديم بالجامعات السعودية

ونعرض لكم الآن الأوراق والمستندات التي يتم طلبها من قبل الجامعات من أجل قبول الطالب وهي كالآتي:

شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

مستند اعتماد الشهادة للحاصلين عليها من خارج المملكة.

تقديم الهوية الوطنية.

وقد تختلف الشروط والمستندات من جامعة إلى أخرى وذلك، وفقا للشروط التي تضعها الجامعة، كما أن هناك جامعات تقبل التقديم الإلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالجامعة، وهناك جامعات يجب أن يتم الذهاب إلى الجامعة من أجل التقديم ولا يمكن التقديم عليها إلكترونياً، وذلك حسب الخطة التي تضعها كل جامعة لقبول الطلاب.