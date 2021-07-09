نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج النخبة لحديثي التخرج المقدم من التأمينات الاجتماعية للشباب بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج النخبة لحديثي التخرج من التأمينات الاجتماعية بالمملكة، إن التأمينات الاجتماعية تقدم خدمات العديد من الخدمات لجميع المواطنين، حيث أن جميع فئات المواطنين من عجائز وشباب مستفيدين من خدمات التأمينات الاجتماعية، فأن التأمينات الاجتماعية تقوم دائما بالسعي وراء راحة المستفيدين، لذلك تقدم برنامج النخبة لدعم حديثي التخرج من الشباب بالمملكة، وسوف يقدم موقعنا الإلكتروني تفاصيل البرنامج من شروط وأهداف وتخصصات مطلوبة، لذلك نطلب من المتابعين الدخول علي موقعنا لمعرفة كافة تفاصيل برنامج النخبة بالمملكة.

برنامج النخبة لحديثي التخرج

أعلنت مؤسسة التأمينات الاجتماعية عن تقديمها لبرنامج النخبة للمواطنين حديثي التخرج، حيث يعد الإعلان عن هذا البرنامج وجدنا العديد من المواطنين يتساءلوا عن تفاصيله، حيث يرغب البعض في معرفة شروط وأهداف البرنامج، أما البعض الأخر يرغب في انضمان لهذا البرنامج والاستفادة منه، حيث أن هذا البرنامج هدفه الأساسي تتطور كفاءة الأجيال الواعدة من الشباب حديثي التخرج، حيث أن يهدف هذا البرنامج لشرعة تكوين الكفاءات وبناءها، فيتم ذلك التطوير من خلال أساليب وبرامج تدريبية مكثفة.

شروط الانضمام لبرنامج النخبة

قامت مؤسسة التأمينات بذكر شروط الانضمام لذلك البرنامج، فذلك البرنامج يعتبر مهم جدا لتطوير كفاءة الأجيال الصاعدة، كما أن البرنامج وضح أيضا التخصصات المطلوبة للالتحاق بالبرنامج، بإن التأمينات تدعو جميع الشباب من حديثي التخرج للانضمام بالبرنامج، فإن الشروط المطلوبة ليتمكن الشباب من الالتحاق تكون كالتالي:

يكون لدي الشاب المتقدم الجنسية السعودية.

يجب أن يكون المواطن حاصل علي البكالوريوس من أحد الجامعات المعتمدة بالمملكة.

لابد من أن يكون معدله الأكاديمي للتخرج لا يقل عن 3 من 4 للجمعات التي كون بها المعدل 4، أما الجماعات لتي كون لديها المعدل من 5 يجب ألا يقل عن 4 من 5.

التقديم للبرنامج يكون لجميع المواطنين من كلا الجنسين سواء رجال أو نساء.

لابد من أن يكون المواطن المتقدم سواء بنت أو ولد من حديثي التخرج لعام 2021 ميلاديا.

تخصصات المطلوبة وموعد أنتهاء التقديم

إن النخبة يعتبر برنامج شامل لجميع التخصصات للشباب المتخرجين، حيث أوضحت التأمينات خلال صفحتها أن موعد أنتهاء التقديم بذلك البرنامج هو يوم 29 من شهر يوليو 2021 ميلاديا، لذلك تؤكد التأمينات علي المواطنين الشباب أن يتوجهوا للانضمام للنخبة، وذلك لتطور كفاءة تلك الأجيال الصاعدة وذلك لتحقيق مستقبل أفضل.