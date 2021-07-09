نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 40 ألف وظيفة جديدة برنامج التحول والتخصيص للموظفين وزارة الموارد البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، في بيان رسمي لها، بالتوضيح عن كافة التفاصيل الخاصة ببرنامج التحول والتخصيص في السعودية مشيرة إلى أن من أهم أهداف وميزات برنامج التخصيص زيادة فرص العمل والتشغيل للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية، كما أن رواتب الموظفين بعد الخصخصة سوف يتم تثبيتها عامين ثم خضوعها للتغيير، بالإضافة إلى أن اللوائح والأنظمة الخاضع لها الموظفين في الوقت الحالي سيتم تغييرها حسب ما يخضع له القطاع المنتسب له الموظف التحول أو الخصخصة، مشيرة إلى أنه تم تطبيق برنامج التحول وبرنامج التخصيص لتحقيق منفعة حقيقية في حسن الأداء وتخفيض نظام التكلفة.

برنامج التحول والتخصيص للموظفين

حيث أضافت وزارة الموارد البشرية، أن البرنامج يهدف إلى تشغيل العديد من المواطنين وتقليل نسبة الاعتماد على النفـط، وفي التخصيص يتم انتقال تبعية موظفي وعمال جهة حكومية من القطاع العام إلى القطاع الخاص نتيجة لاستكمال تخصيص أصل أو خدمة، في حين أن برنامج التحول يهدف إلى تحقيق وتعميق الأثر وإشراك القطاع الخاص في رحلة التحول لإحداث تحول نوعي في العديد من القطاعات.

وقد تبين من الموارد البشرية، أن في برنامج التحول السعودية قد يتم انتقال وضع موظفي جهة حكومية من نظام الخدمة المدنية أو أي نظام وظيفي آخر إلى نظام العمل، أو انتقال وضع عمالها من اللائحة الوظيفية المطبقة إلى لائحة وظيفية أخرى، موضحة إلى أن هناك العديد من المفاهيم والمعلومات الخاطئة التي يتم تداولها بخصوص مدى تأثر رواتب الموظفين بعد برنامج التحول والتخصيص.

توفير أكثر من 40 ألف وظيفة جديدة

كما أصدرت الوزارة أكثر من 5 قرارات وزارية جديدة لتوطين وزيادة فرص المهن والأنشطة تستهدف توفير أكثر من 40 ألف وظيفة ضمن برنامج وزارة الموارد البشرية، وتشمل على هذه المهن والقطاعات من مهن الفنية والهندسية، الاستشارات القانونية ومكاتب المحاماة، مهن وأنشطة التخليص الجمركي، المهن والأنشطة العقارية، مهن قطاع السينما، مهن مدارس تعليم قيادة المركبات وقد قام الراجحي بالتوضيح أن المخطط يستهدف إيجاد أكثر من 203 ألف وظيفة العام الحالي كما نقلت وكالة الأخبار السعودية.