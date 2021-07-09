حيزوم ( 1 ) … بقلم : حسن بن محمد

قال الله عز وجل :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا (1) فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا (2) فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا (3)

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام : المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها .. وقال صلى الله عليه وسلم وعلى آله (الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة ) ..

وقال عمر الفاروق رضي الله عنه : وأرضاه علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل . فالأحاديث والروايات في الخيل وفضلها كثيرة ومعروف فذكرها وحصرها يحتاج إلى كتب ولكنني ذكرت شيئ من المشهور منها لأستهل به مقالتي عن الفروسية والسباقات فالإهتمام بالخيل قي الإسلام واضح ولا يحتاج إلى شرح والفروسية بمجملها هي محل إهتمام معظم شعوب العالم فلكل شعب طريقته الخاصة بالإهتمام بالخيل ، ومن المعروف بان أول من ركب الخيل هو إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام وقصة النبي سليمان مع الخيل معروفة فعالم الفروسية عالم جميل وممتع وقد كتب الكثير عن الفروسية كلًا من وجهه نظره وما سأكتبه يمثل وجهة نظري الخاصة عن تجربه كوني أحد ملاك الخيل منذ أكثر من 20 سنة ، وكذلك كان لي منصب قيادي فيها ومن هذا المنطلق سوف ابدأ سلسة مقالاتي ..

أتساءل ما الذي يجعل الإنسان يتحمل كل تلك المصاريف المادية والتوتر العصبي قبل وأثناء السباقات والفرح العارم بعد الفوز بالساباق أو كتم الغضب الشديد بعد الخسارة ؟! هذا ما يحدث ولن أسهب كثيرًا في مجال السباقات لأنني سأتطرق لها بالتفصيل لاحقًا . فالذي يجبر الإنسان على ذلك أمران .

الأمر الأول : عشق الفروسية حد الجنون بها .

والأمر الثاني :

يتبع ….

حسن بن محمد