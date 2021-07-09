نشاط تعليم مكة يطلق مسابقة لعناق الطبيعة والقلم

دوت الخليج – مكة أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة النشاط الطلابي / المجال الثقافي تحت شعار نشاطي لصيف 1442هـ/ 2021م فعاليات مسابقة عناق الطبيعة والقلم أحد مسارات برنامج بيئتنا الخضراء وذلك من خلال الإعلان عن المسابقة وعقد ورش تدريبية و لقاءات تربوية وإطلاق البطاقة التفاعلية الخاصة بالمسابقة بهدف توضيح آلية المسابقة وشروطها وضوابطها ومعايير تحكيم المشاركات المقدمة حيث تهدف المسابقة إلى تعزيز مهارات الكتابة الإبداعية والتعبير الموجز لدى الطلاب والطالبات ، وزيادة الوعي بأهمية الزراعة والتوسع في الرقعة الخضراء دعما لمبادرة سمو ولي العهد ( السعودية الخضراء ) .

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