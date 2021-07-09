الراجحي تمويل سيارات ميسر مقدم للمواطنين بالمملكة العربية السعودية

يقدم الراجحي تمويل سيارات ميسر للمواطنين بالمملكة، إن مصرف الراجحي يعتبر من أهم المصارف في تقديم تمويلات للمواطنين ميسرة، فإن هذا المصرف يقدم تمويل للسيارات ميسر بالمملكة، فهناك العديد من المواطنين المستفيدين من ذلك البنك، فهو يقدم العديد من العروض والمميزات الخاصة بالسيارات بالمملكة، كما أنه يمنح عملاءه العديد من الخصومات علي السيارات بالمملكة، فوجدنا العديد من المتمين بالسيارات بالمملكة يبحثون علي أفضل مصرف للحصول علي سيارات، لذلك نقدم لهؤلاء العملاء كافة تفاصيل المصرف للحصول علي تمويل سيارات ميسر في المملكة.

الراجحي تمويل سيارات ميسر

فإن بنك الراجحي أعلن عن تقديمه للعديد من التمويلات للمواطنين بالمملكة، حيث أن هذا المصرف يعتبر مصدر لتحقيق أحلام المواطنين بالمملكة، فهناك العديد من عشاق السيارات بالمملكة يريدون تمويل ميسر للحصول علي أي سيارة، فيعتبر هذا التمويل من أسهل وأيسر التمويلات للسيارات بالمملكة العربية السعودية، فمن يرغب في أمتلاك السيارات عليه الدخول لهذا المصرف، فمن ضمن شروط التمويل تكون كالتالي: يقوم المواطن الراغب في امتلاك السيارة بتحويل الراتب، كما أن البنك يتيح التقسيط لكافة السيارات سواء جديدة أو مستعملة بالمملكة العربية السعودية.

حاسبة تمويل السيارات بالتقسيط

إن هذا المصرف يعلن عن طريقة أستخدام حاسبة التقسيط لتمويل السيارات، فإن الحاسبة تساعد المواطن في معرفة قيمة القسط الواجب دفعة، خطوات استخدام الحاسبة نكون كالتالي:

أولا تحديد نوع الحساب الخاص به سواء حساب تحويل راتب أو بدون تحويل راتب.

ثانيا يدخل المواطن قيمة الراتب الشهري الخاص به.

ثالثا يدخل قيمة القسط الشهري ثم ثمن السيارة.

رابعا يكتب المواطن قيمة الدفعة المقدمة.

خامسا يذكر فترة التمويل المحددة من البنك.

سادسا يحدد قيمة الدفعة الأخيرة ثم يضغط علي أيقونة حساب.

أوضح المصرف خصائص تمويل السيارات الخاصة به، فإن المصرف يضع معايير لتمويل السيارات، فإن البنك يقدم كل ما هو جديد ومبتكر وعلي أعلي جودة، وذلك لنتمكن من تلبية حاجات العملاء، فإن التمويل يتميز بسهول إجراءه، كما أنه يسمح للعملاء بامتلاك أي مركبة، كما أن تمويلات دائما تتفق مع الشريعة الإسلامية.