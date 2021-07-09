نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسديد رسوم رخصة العمل عن طريق الصراف الشروط وطريقة الدفع في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسديد رسوم رخصة العمل عن طريق الصراف ، دفع رسوم تصريح العمل من خلال أجهزة الصراف الآلي الخاصة بأي بنك يوفر وظائف الدفع الحكومية ، مثل مصرف الراجحي والأهلي والرياض والإنماء وبنوك أخرى. كما يمكنها الدفع للأفراد عن طريق مباشر عبر الإنترنت. يتم إصدار تصريح العمل بعد دخول المقيم الأراضي السعودية لأغراض العمل ، أو إصداره لتجديد إقامة المقيم قبل تاريخ انتهاء صلاحيتها.

رقم سداد رخصة العمل

يتكون من 14 رقمًا ، والحصول على رقم دفع تصريح العمل هو الخطوة الأولى لتجديد إقامتك. يتم الحصول عليها من خلال موقع وزارة العمل ،

ومن ثم إدخال بيانات تسجيل الدخول. ثم من قائمة الخدمات الإلكترونية اختر (خدمات المنشآت). في الصفحة التالية ، سيظهر لك عدد من الخيارات ، حدد الخيار (خدمة إصدار تصريح العمل) ضمن قائمة (خدمة تصريح العمل). ثم (ابدأ الخدمة). ستظهر صفحة (نطاق البحث) ، أدخل رقم إقامة العامل ، ثم اضغط (إضافة). ثم على كلمة (بحث) ، ضع علامة على اسم العامل من نهاية الصفحة ، وستظهر الرسوم المحددة للعامل تلقائيًا. انقر (إرسال). بعد الضغط على كلمة (إرسال) ، ستظهر صفحة جديدة بها رقم دفع تصريح العمل ، وهو رقم مهم لاستكمال دفع رسوم تصريح العمل. خذ رقم الدفع معك وانتقل إلى الخطوة التالية.

طريقة تسديد رسوم رخصة العمل عن طريق صراف الرجحي

تسديد رسوم رخصة العمل عن طريق الصراف ، الطريقة سوف نشرح كيفية دفع رسوم تصريح العمل عبر الإنترنت من خلال المواقع الإلكترونية للبنوك المختلفة. سأشرح الطريقة المباشرة للفرد (الراجحي) وأشير إلى أن نفس الطريقة تنطبق على البنوك الأخرى. قم بتسجيل الدخول إلى موقع مباشر للأفراد وأدخل معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك. من حقل (الدفع) ، حدد الخيار الأول (دفع الفواتير). ستظهر لك صفحة جديدة ، اذهب إلى نهاية الصفحة لتجد (أضف فاتورة جديدة) وانقر عليها.

في الصفحة التالية ، حدد (خدمة حكومية) من مربع (عرض الطريقة) ، وفي مربع (مزود الخدمة) ، حدد (وزارة العمل) ، ثم اكتب رقم الدفع في مربع (رقم المشترك). ثم (تابع) ، ثم (تأكيد) ، ثم (التفعيل) وأخيراً دفع الفاتورة أخيرًا شرحت للفرد طريقة دفع رسوم تصريح العمل من خلال الصراف والإنترنت. إذا كان لديك استفسار يتعلق بهذا الموضوع المكتوب ، فيرجى وضعه في مربع التعليقات أدناه. إذا أعجبك هذا المقال ، يرجى نشره على Twitter أو Facebook.