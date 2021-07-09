تمويل الشباب والخريجين بأبسط الشروط وبدون كفيل يصل الي 300 الف ريال

تمويل الخريجين من بنك التنمية الاجتماعية، حيث يدعم بنك التنمية الشباب الخريجين من الجامعات وتوفير لهم الدعم من أجل الحياة الكريمة بعيداً عن أعباء الحياة المادية، فكما نعلم جميعاً أن بنك التنمية الإجتماعية يوفر كامل الدعم للمواطن السعودي بشكل عام ويوفر لهم تمويلات وقروض شخصية وباقات تمويلية غير مسبقه بأسهل الشروط وتتمتع بمزايا هائلة.

بنك التنمية الإجتماعية يعرف بأنه أهم البنوك التمويلية الموجودة في الأراضي السعودية ويقدم مجموعة متنوعة من التمويلات الهامة للمواطنين السعوديين والمقيمين أيضاً وخدمات مهمة أيضاً تتمثل في شكل قروض شخصية للأفراد والشركات الصغيرة والمؤسسات الكبري، حيث يقدم تلك القروض لجميع الفئات سواء الشباب، المتقاعدين، النساء المطلقات والأرامل، وأيضاً مجموعة أخري من المنتجات كمنتج آهل، منتج كنف، قرض الزواج، وقرض ترميم.

شروط الحصول علي قرض الشباب والخريجين من بنك التنمية الاجتماعية

يتميز بنك التنمية الإجتماعية بأنه بنك إسلامي ولا يوجد شك في ذلك، حيث يقدم تمويلات متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية ويتبع مؤسسة النقد العربي، فمن أهم قروضه الإسلامية التي يبحث عنها المواطنين السعوديين تمويل الخريجين، حيث أنه تمويل شخصي يبدأ من 30 الف ريال سعودي لجميع الشباب الخريجين اللذين تتواجد لديه الشروط والأحكام التي يتطلبها البنك، ولهذا فقد نقدم لكم شروط الحصول علي تمويل الخريجين، وهي كالأتي: