نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنك الإنماء السيارات | طريقه التقديم على طلب تمويل سياره بنك الإنماء في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم بنك الإنماء عدد من عروض بنك الإنماء السيارات، يعتبر مصرف الإنماء من أفضل البنوك السعودية التي تقدم لعملائه العديد من الخدمات المتميزة، ومن أهم هذه الخدمات إمكانية الحصول على قروض بسهولة دون الحاجة إلى تحويل الراتب في معظم الحالات ، وعمليات التمويل هي يتم تنفيذها بطريقتين، إما عن طريق الأسهم أو عن طريق تمويل السيارات، ومن خلال ذلك سنتعرف على كل ما يتعلق بعروض السيارات من مصرف الإنماء بالتفصيل.

تمويل السيارة من مصرف الإنماء

تعتبر خدمة تمويل السيارات من أفضل الخدمات التي يقدمها مصرف الإنماء للمواطنين ومن أبرزها:

يوفر العديد من التسهيلات للعملاء ، وقد تصل قيمة التمويل فيه إلى 2 مليون ريال سعودي دون الحاجة إلى ضامن.

يسمح البنك للعملاء المستفيدين من عروض السيارات بدفع أقساط القرض لمدة خمس سنوات دون دفع رسوم إدارية تزيد عن 1٪.

يوفر البنك الحرية الكاملة في اختيار المراكز المعتمدة لبيع السيارات ، والعميل غير مقيد بمراكز محددة.

يتيح البنك للمستفيد بالحصول على نصف مليون ريال سعودي وهي قيمة سيارة واحدة.

كما يمكنك التعرف على التمويل التأجيري للسيارت من البنوك السعودية بالتفصيل.

المستندات المطلوبة للحصول على تمويل بنك الإنماء للسيارات

يوجد بعض الأوراق التي يجب على المستفيد تقديمها إلى مصرف الإنماء لتلقي عروض السيارات من مصرف الإنماء وهي:

يجب على المستفيد تعبئة النموذج الخاص بتمويل السيارة. عليه تحديد ماركة السيارة التي يرغب في شرائها ونوعها والمركز المعتمد الذي يريد الشراء منه. أن يكون لديك حساب لدى مصرف الإنماء. تقديم استمارة تعريف الراتب ، ويجب أن تكون موقعة من جهة العمل التي ينتمي إليها المستفيد. إحضار صورة من الهوية الوطنية. الحصول على الحد الشامل بالذهاب للبنك وفتح حساب فيه وكذلك تقديم النموذج الخاص بتحديد الراتب وتوثيقه من جهة العمل.

طريقه التقديم على طلب تمويل سياره بنك الإنماء

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها لتتمكن من الحصول على تموين السيارات من مصرف الإنماء:

أولاً ، يجب عليك الدخول إلى الموقع الرسمي للبنك.

بعد ذلك ، يجب عليك إنشاء حساب مصرفي من المربع الذي يقول “افتح حساب فردي”

اكتب جميع البيانات المطلوبة منك ثم اضغط على خانة الأفراد حتى تتمكن من الحصول على التمويل.

بعد مراجعة شروط ومميزات خدمة تقديم الطعام ، انقر فوق “تقديم طلب” للاستمتاع بتمويل وعروض مصرف الإنماء للسيارات.

وبذلك يكون قد تعرفت على جميع التفاصيل الخاصة بتمويل السيارات بنك الإنماء بالمملكة العربية السعودية.