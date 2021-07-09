نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استثناء للتسجيل في حساب المواطن وموعد إيداع دفعة شهر يوليو 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن الدفعة 44 استعلام عن موعد الدفعة والتي أوقات قليلة وتفصلنا عن بدء الحصول على الدعم، ويتم الصرف بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وقد يختلف موعد استحقاق دعم حساب المواطن إذا كان موعد يوم الصرف موافق أجازة أو عطلة أسبوعية، ويستفيد من الدعم هو المواطنين ذات الدخل المنخفض، وقد أصدر برنامج حساب المواطن بسبب ارتقاء المعيشة للمواطنين والأسر التي تتأثر بسبب التوسعات الاقتصادية بداخل المملكة.

موعد إيداع دعم حساب المواطن

سيتم إيداع دعم حساب المواطن في يوم 11 من شهر يوليو عام 2021 وذلك استثناء للعطلة الأسبوعية، وقد توقف التسجيل في حساب المواطن العام الماضي في شهر مارس بعد إيداع الدفعة 29 من البرنامج، رابط استعلام حساب المواطن برقم الهوية، وقد تم انطلاق البرنامج في نهاية عام 2017، الرقم المجاني حساب المواطن لخدمة العملاء عبر البوابة الإلكترونية، وتوقف التسجيل للأفراد منذ عام 2020 وحتى ذلك الوقت يتم فرز المستفيدين، ليحصل من له الحق في الحصول على دعم حساب المواطن، ووصوله لمن يستحق ذلك، ولكن يتم استثناء بالتسجيل في حساب المواطن للأتباع تحت المستفيدين الحاليين، بعد فرز التابع ومعرفة الأهلية، وهل يستحق أم لا.

شروط الأهلية في حساب المواطن

يجب أن يكون المتقدم لطلب الدعم هو سعودي أو سعودية الجنسية، ويستثنى من ذلك أبن أو ابنة الغير أو زوجة الغير سعودي، ويجب أن يكون مقيم بداخل المملكة العربية السعودية، ولا يقيم خارج المملكة لفترة تزيد عن 90 يوما، والمستفيد يجب أن لا يسكن دار الإيواء أو السجون، ويجب تقديم كافة البيانات صحيحة لأفراد الأسرة، والتابعين، والأعمار ومن هو أكبر من 18 عاما ومن هو أصغر من ذلك، ويجب أن تطابق البيانات مع السجلات.

خطوات الاستعلام عن حساب المواطن

للاستعلام عن نتائج الأهلية من خلال الدخول عبر البوابة الإلكترونية حساب المواطن، ثم الانتقال إلى الأهلية، واختيارها، ثم استعراض الحالة، وسيظهر لك الموافقة من العدم، وعند الرد بالرفض، فيمكنك تقديم اعتراض لمدة زمنية ثلاثة أشهر بعد إيداع الدفعة 44 أو الأخيرة أيهما أقرب، كما يمكنك الاستعلام برقم الهوية، والدخول عبر حساب المواطن برقم الهوية واختيار الاستعلام عن أهلية المواطن المستفيد من الدعم، وكما تم ذكره سابقا.