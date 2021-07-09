نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنك البلاد على التمويل الشخصي شروط تمويل بنك البلاد الشخصي في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف اليوم مع زوار موقعنا ثقفني الكرام على شروط التمويل الشخصي من بنك البلاد، ربما يساعدك فيه نفقات الزواج أو دفع أقساط تعليمية للأبناء أو تأسيس منزل جديد او دفع نفقات سفر، مهما كان إحتياجك فإن بنك البلاد هو الحل المثالي لتدبير نفقاتك بما يقدمه من تيسيرات مالية تتوافق مع ضوابط الشرع الإسلامي للمزيد نقدم لك مقالنا التالي.

عروض بنك البلاد على التمويل الشخصي

وقد شهد بنك البلاد إقبال واسع على حقائب التمويل الشخصي والعروض التي يقدمها البنك وذلك للمنتسبين في الهيئات التعليمية داخل المملكة العربية السعودية وذلك لمساعدتهم في تلبية احتياجاتهم.

هذا العرض يمتاز بمميزات رائعة يقدمها للعملاء الكرام أهمها هامش الربح التنافسي والسرعة في الإستجابة للعمليات بوقت قصير إلى جانب إتاحة نظم السداد المبكر بناء على الضوابط التي تضعها مؤسسة النقد الدولي السعودي، إلى جانب مدة التمويل تصل إلى خمس سنوات، فضلا عن أن القرض متاح للمقيمين على الأراضي السعودية من غير السعوديين.

قروض بنك البلاد للتمويل الشخصي

الأمر الذي يشغل الكثير من المتقدمين للحصول على قرض بنك البلاد هو قيمة الراتب الذي يقدمه البنك للمتقدم علي الباقات المتاحة في التمويل وقد ورد في خطة بنك البلاد أن المواطن السعودي من حاملي الجنسية يحصل على راتب شهري يقارب 5000 ريال سعودي.

وأحد أهم مميزات الحصول على قروض بنك البلاد أنه يتيح للعملاء شراء أسهم أي واحدة من الشركات المنظمة المعتمدة في اللجنة الشرعية لدى البنك، والقروض متاحة لمنسوبي البنوك المحلية حيث يمكنهم الحصول على تمويل إضافي وتصل مدة السداد إلي 60 شهر حيث تبدأ عملية السداد مع بدايات الحصول على الأقساط التمويلية ،إلى جانب السرعة في الإجراءات والسهولة والتيسير في المستندات والأوراق.

ماهي شروط التمويل الشخصي بنك البلاد

قد وضع بنك البلاد عدد من الشروط الميسرة للحصول على تمويل شخصي ومن أهم تلك الشروط