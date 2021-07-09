رابط التسجيل على المعاش المبكر عبر موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وشروط تقديم الطلب

رابط التسجيل على المعاش المبكر بالمملكة العربية السعودية، من أكثر الموضوعات بحثا خلال الفترة الأخيرة، خاصةً بعد الإعلان عن دمج التقاعد والتأمينات، وقد حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عدة شروط لتقديم طلب الحصول على معاش مبكر للتقاعد، وكان مجلس الوزراء قد أصدر قراراً بدمج التقاعد مع التأمينات لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمستفيدين، ويمكن تقديم الطلب بمكاتب التأمينات بمختلف مناطق المملكة، بالإضافة للموقع الإلكتروني الخاص بالتأمينات والذي سنعرضه عليكم متابعينا خلال السطور التالية، مع توضيح الشروط المطلوبة للتسجيل للحصول على المعاش المبكر.

رابط التسجيل للحصول على معاش مبكر للتقاعد

الدخول على الموقع الإلكتروني “gosi.gov.sa“.

الضغط على التأمينات أون لاين.

ثم الدخول على المعاشات.

تتوافر شاشة تفيد مدي استحقاق المتقدم لطلب المعاش.

في حالة الاستحقاق يتم الضغط على طلب التقاعد.

إدخال بيانات البنك ورقم الآبيان وتأكيده.

شروط تقديم طلب معاش مبكر للتقاعد

أن لا يكون المتقدم قد بلغ سن الستين. أن يكون قد أكمل 300 شهر مساهمة. ترك العمل الذي يغطيه نظام التأمينات الاجتماعية. القيام بتقديم طلب الحصول على معاش مبكر.

مزايا دمج التقاعد مع التأمينات

العمل على تقديم خدمات التأمينات والتقاعد بأعلي جودة. تحقيق الريادة في مجال المنافع الاجتماعية. توحيد مظلة الحماية التأمينية سواء للعاملين بالقطاع العام أو الخاص. تحقيق الاستفادة من الموارد بشكل أفضل. العمل على فك التشابك في الاختصاصات المتشابهة. تعظيم العوائد الاستثمارية التي يقدمها الصندوق التقاعدي.

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

هي الجهة الرسمية التي تقوم بمتابعة تطبيق أحكام نظام التأمينات الاجتماعي، وتنفيذ التغطية التأمينية بالقطاعين العام والخاص، وتحصيل الاشتراكات من أصحاب العمل وصرف التعويضات للمستحقين وأفراد أسرهم، وتقدم العديد من البرامج لحديثي التخرج مثل برنامج النخبة، كما تعمل المؤسسة دائماً على تطوير الخدمات المقدمة لديها ورفع كفاءة العاملين لديها للتواصل وتقديم خدمات المؤسسة بمختلف مناطق المملكة، كما فعلت المؤسسة موقعها الإلكتروني لتقديم خدماتها دون الحاجة للذهاب لمكاتب التأمينات، في ظل تنفيذ التطوير والتحديث الذي تشهده المملكة ضمن رؤية 2030، للتحول الرقمي والتواصل إلكترونياً منعاً للاختلاط تجنباً للعدوي بفيروس كورونا، الذي أثر على العديد من الخدمات التي يتم تقديمها مباشرةً.