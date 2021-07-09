نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم تجديد كارت العمل من خلال مكتب العمل في المقال التالي
خطوات الاستعلام عن صلاحية كارت العمل عبر مكتب العمل السعودي, يعرف كارت العمل بأنه تصريح من المملكة العربية السعودية للعامل للمغترب الذي يعمل داخل المملكة بأنه يستطيع العمل في أي جهة عمل يرغب بها وفقاً لعدد من القيود والأحكام, وتتميز بطاقة العمل بأنها لها صلاحية أي بداية ونهاية لابد من تجديدها عند نهايتها, وفي حالة عدم تجديد العامل المغترب لبطاقة العمل بعد نهايتها سوف يتم توقيع غرامة تأخير عليه, ويوجد بعض الإجراءات المتبعة للاستعلام علي صلاحية تجديدها, وهناك أيضاً رسوم لتجديد الكارت لابد من معرفة كل ذلك.
خطوات الاستعلام عن صلاحية كارت العمل من خلال رقم الإقامة
يمكنك أن تقوم بالاستعلام عن صلاحية كارت العمل الخاص بك من خلال رقم الإقامة الذي بحوزتك.
- يتم تسجيل الدخول علي موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
- اختيار خدمات الوزارة.
- الضغط علي خدمة رخص العمل.
- ثم اختيار الاستعلام عن رخصة العمل.
- يتم إدخال جميع البيانات المطلوبة علي الموقع, مثل إدخال رقم الإقامة ورقم السداد وكتابة الرمز المرئي الظاهر أمامك.
- يتم الضغط علي أيقونة بحث.
- بعد الضغط علي أيقونة بحث, سوق يقوم الموقع بإظهار لك جميع المعلومات الخاصة بكارت العمل من حيث صلاحية العمل وتاريخ انتهاء الكارت.
رسوم تجديد كارت العمل من خلال مكتب العمل
حدد مكتب العمل السعودي رسوم للعامل لتجديد كارت العمل في المملكة العربية السعودية, حيث بلغت رسوم تجديد كارت العمل الخاص بالعامل كالآتي.
- يتم دفع مبلغ مائة ريال سعودي لكل عامل يعمل لدي المواطنين السعوديين شريطة أن يكون العامل هذا سوف يقوم بالعمل مع المواطن السعودي لمدة عام واحد.
- في حالة زيادة العمالة عن الحد المسموح به لكل جهة عمل فإن العامل في جهة العمل هذه يستلزم عليه دفع مبلغ 26 ريال سعودي عن كل يوم عمل, أو يمكنه أن يقوم بدفع مبلغ شهري يقدر ب 800 ريال سعودي, وفي حالة رغبته دفع هذه الرسوم بشكل سنوي فسوف يقوم بدفع مبلغ 9600 ريال سعودي.
- إذا لم ترتفع العمالة عن الحد المسموح به سوف يقوم العامل بدفع مبلغ 23 ريال سعودي.
الوسوم
error: Alert: Content is protected !!
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسوم تجديد كارت العمل من خلال مكتب العمل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.