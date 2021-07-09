نوال أدهم تفتتح معرض “من السماء” في جاليري النقطة البيضاء

جدة – مها زغلول على شرف سيدة الأعمال نوال أدهم تم افتتاح معرض “من السماء ” في جاليري النقطة البيضاء بمركز أدهم للفنون بتاريخ ٨ يوليو 2021 بتنظيم الفنان نذير ياوز بمشاركة أربعة عشر فنانا وفنانة ، وكان لكلٍ منهم رؤيته وفلسفته الخاصة لمحاورة الأرض من الأفق ؛ وتوالت الأعمال الفنيه بسرد مميّز من محاكاة عمق الفن واللون بأحاسيس ديناميكية للزائرين ؛ وحوارات متبادلة مع نخبة الفنانين والمتذوقين للفن التشكيلي والإعلاميين البارزين ، وقد لاقت الأعمال الفنيه إعجاب السيدة نوال أدهم وتفاعلت مع الفنانين بحوار شيّق ، والفنان نذير ياوز من الفنانين المبدعين الحريصين على انتقاء الأعمال بكل حرص وجهد كالعادة في معارضه الجماعية التي يقيمها بجاليري النقطة البيضاء ..

وقد لاقى المعرض نجاحاً بارزاً بمختلف اتجاهات الفنانين والفنانات وبصمتهم الخاصة في أعمالهم .

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