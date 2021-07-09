” رياضة حائل….. غير “…….بقلم الأستاذ عبدالله مانع

” رياضة حائل….. غير ”

تشهد منطقة حائل في الفترة الأخيرة حراك رياضي كبير لم نشهده منذ فترة طويلة على مستوى النتائج والأرقام والخدمات والنظام.

بداية برالي حائل الدولي الحدث الأبرز.

حائل نقطة انطلاق الحدث العالمي الكبير رالي داكار السعودية 2030

وعودة فارس الشمال الطائي لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أندية الظل جبة وسميراء تنجح بدخول استراتيجية دعم الأندية.

لاعبة نادي حائل لذوي الاعاقة سلطانة العنزي تحقق اول ميدالية ذهبية نسائية على مستوى منطقة حائل.

مواهب حائل في صفوف المنتخبات السعودية.

تنافس قطبي حائل الجبلين والطائي على بطاقة الصعود لأندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين جعلتنا ننسى مؤقتاً بطل دوري المحترفين ووصيفه.

حتى مستوى الرقابه على الصالات والمراكز الرياضية والاكاديميات الخاصة والخدمات المقدمه والتجاوب السريع مع شكاوي وملاحظات المستفيدين من قبل وزارة الرياضة.

وجميع المهتمين بالشأن الرياضي بالمنطقة كل يوم يلمسون تقدم وتطور جديد يختلف عن سابقه حتى أصبح حديث المجالس الحائلية لا يخلوا من التطرق للمجال الرياضي.

ويرجع ذلك للإهتمام الكبير من قبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ومتابعة وإهتمام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد أمير منطقة حائل وسمو نائب أمير المنطقة الأمير فيصل بن فهد بن مقرن حفظهم الله. وكذلك الدور الكبير المقدم من مسؤولي فرع وزارة الرياضة بمنطقة حائل.

وتوجه وزارة الرياضة بتجديد القيادات الرياضية بمكاتب وفروع الوزارة بالمناطق له أثر إيجابي فيما نشهده اليوم من تطور وواقع ملموس

وأيضاً الزيارات التفقدية الرسمية من قبل المسؤولين بوزارة الرياضة للأندية بالمنطقة وتفقد أوضاعها ومتطلباتها ومنشآتها التي هي غالباً قائمه بجهود ذاتية وتقديم الدعم في أسلوب العمل كان لها اثر مميز في تفعيل دور هذه الأندية رياضياً واجتماعياً وثقافياً حتى على مستوى التعامل والإنجاز.

وأيضاً يلمس المتابع المنشأت الرياضية التابعة لوزارة الرياضة اختلفت عن السابق.

حيث كنا نسمع عن خطط لتطويرها وتحسينها وتفعيل دورها لتواكب المستوى المميز لباقي المنشآت الرياضية في المناطق الأخرى بالمملكة العربية السعودية وهذا مانراه اليوم يحدث على أرض الواقع.

هذا غير إحتضان مكتب وزارة الرياضة بالمنطقة لكافة المبادرات والفعاليات والأفكار والمشاركات الرياضية والشبابية الذي يتقدم بها أبناء المنطقة من الشباب وتبنيها ودعمها وتنفيذها والإشراف على التنفيذ.

ظلت حائل لفترات ماضية تنشد القليل ولكن مانراه اليوم يعكس الكثير والكثير من اهتمام حكومتنا الرشيدة بالقطاع الرياضي بالمنطقة.

وتعد النجاحات الكبيرة لرالي حائل في السنوات الماضية هي الحدث الأبرز وملفت الانظار لمنطقة حائل

واليوم حائل هي نقطة الانطلاق للحدث العالمي الكبير رالي داكار السعودية 2030.

الف مبروك لمنتخبنا الوطني للشباب حصولة على كأس البطولة العربية.

شكراً حكومتنا الرشيدة

شكراً إمارة منطقة حائل

شكراً وزارة الرياضة

والقادم أجمل بإذن الله تعالى

“أن تصل متأخراً .. خيراً من أن لا تصل ابداً”