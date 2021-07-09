نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط إعفاء قرض الراجحي وطريقة تقديم طلب الاعفاء من سداد قرض الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط إعفاء قرض الراجحي يعتبر مصرف الراجحي من أحد أكبر المصارف الإسلامية في العالم وقد بدأ نشاطه عام 1957. ويتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 50 عاما في مجال الأعمال المصرفية والأنشطة التجارية. ويحكم المصرف في تعاملاته أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.

شروط إعفاء قرض الراجحي

في ظل الظروف الطارئة التي يمر بها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا كوفيد 19. الذي تسبب في وفاة أعداد كبيرة من الناس علاوة علي ذلك تأثيرها على الاقتصاد العالمي. لذا فإن البنك يقدم الكثير من الخدمات التمويلية للعملاء والتسهيلات في فترة السداد زيادة علي ذلك الإعفاء من سداد القروض والأقساط.

ومن الشروط التي يمليها مصرف الراجحي علي العملاء لطلب قرض

يجب ألا يزيد عمر العميل عن ستون عاما في نهاية القسط الأخير.

إن يكون الراتب الأساسي للعميل لا يقل عن 2000 ريال سعودي.

حالات الإعفاء من سداد قرض المصرف الراجحي

أولا في حالة وفاة العميل المقترض لا قدر الله حيث إنه بمجرد تقديم شهادة وفاة المقترض التي تثبت وفاته يتم الموافقة على الإعفاء على الفور. ثانيا في حالة تعرض العميل لحادث يتسيب في إصابته بالعجز الكلي أو الجزئي الذي لا يعطيه القدرة على سداد باقي الأقساط.

الاستثناء من إعفاءات القروض

أيضا هناك حالات مستثناة من ميزة الإعفاء من سداد قروض مصرف الراجحي وهي:

في حالة كان العميل المقترض قد توفي نتيجة لتناول المخدرات أو أي عقاقير أو كحوليات. العميل قد توفي بسبب ممارسة الألعاب أو المسابقات الخطيرة مثل سباقات الخيل أو السيارات. أو في حالة وفاة العميل نتيجة لحكم قضائي . أو كانت الوفاة نتيجة للانتحار فهذا يسقط عنه الإعفاء.

طريقة تقديم طلب الإعفاء من السداد

هناك بعض الخطوات التي يضعها البنك لكل فئة للحصول على التنازل من سداد باقي الأقساط

أولا قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمصرف الراجحي. ثانيا في حالة كان المقترض مواطن سعودي يحمل الجنسية السعودية فيقدم نسخه من البطاقة (الهوية) الشخصية. أما إذا كان مقيم فيقدم نسخه من تصريح الإقامة الخاص به. ثالثا يقوم المقترض بارسال خطاب من المؤسسة أو الجهة التي يعمل بها والذي يتضمن الراتب الشهري لاستلام طلب التنازل.

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