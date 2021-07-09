موعد إيداع حساب المواطن الدفعة 44 والاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية وشروط استحقاق الدعم

موعد إيداع حساب المواطن الدفعة 44، ازداد البحث عبر محركات البحث بصورة كبيرة، عن موعد صرف حساب المواطن 1442 الدفعة 44، حيث ينتظر المستحقين للدعم الموعد للوفاء بالتزاماتهم المادية تجاه أسرهم، وتحرص المملكة العربية السعودية على التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال عدة برامج أهمها برنامج حساب المواطن، إلى يهتم بالمواطن والأسر الفقيرة والمتوسطة، وهذا نوع من أنواع التكافل الاجتماعي التي تحرص عليه المملكة، ويتم صرف حساب المواطن وفق شروط وضوابط معينة، حتى يصل الدعم إلى مستحقيه، وحتى يتم الاستفادة القصوى من الدعم المقدم للأسر الفقيرة والمتوسطة، وفيما يلي عبر هذا المقال ومن خلال موقع “ثقفني” المتميز سوف نتطرق لرابط الاستعلام عن حساب المواطن، وعن الشروط الواجب توافرها فيمن يستحق الدعم.

موعد إيداع حساب المواطن الدفعة 44

كما هو معروف ومتبع فإن موعد الصرف يكون في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، ما لم يوافق هذا اليوم عطلة رسمية، فإذا صادف الصرف يوم الجمعة قدم موعد الصرف يوماً ليتم الصرف الخميس، أما إذا صادف يوم الصرف يوم السبت فيتم تأخير الصرف إلى يوم الأحد، وهو ما حدث بالفعل في موعد صرف حساب المواطن الدفعة 44، لذلك سيتم نزول الدعم لمستحقيه على حساباتهم يوم الأحد القادم الموافق 11 من يوليو الحالي 2021.

آلية الاستعلام عن أهلية الدفعة 44

هناك بعض الخطوات الواجب فعلها لكي يتمكن المستحق للدعم من الاستعلام عن الدعم الخاص به، كما يجب عليه باستمرار تحديث بياناته، وفيما يلي نستعرض معكم طريقة الاستعلام وهي كما يلي:

الدخول على الموقع الرسمي لحساب المواطن.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور وكتابة رمز التحقق.

يتم إدخال رقم الهوية الخاصة بالمستحق للدعم.

الضغط على أيقونة “الاستعلام”.

شروط استحقاق دعم حساب المواطن

هناك بعض الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في الاستفادة من الدعم وهذه الشروط هي: