نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارامكو تعلن اسعار البنزين الجديدة في السعودية اليوم 10 يوليو.. وتعرف على سعر بنزين 91 و95 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعلن ارامكو عن اسعار البنزين الجديدة في السعودية اليوم 10 يوليو 2021 وذلك بحسب ما جرت العادة بأن يتم إطلاق تسعيرة البنزين في المملكة العربية السعودية خلال اليوم العاشر من الشهر الميلادي، ومن ثم يبدأ العمل بجدول اسعار البنزين في السعودية داخل جميع محطات الوقود مع صباح اليوم التالي بالنسبة لجميع أنواع البنزين والمنتجات البترولية بما في ذلك سعر بنزين 91 وبنزين 95 بالإضافة إلى الديزل والكيروسين.

اسعار البنزين الجديدة في السعودية

ذكرت مصادر مطلعة داخل شركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية، بأن قائمة اسعار البنزين في السعودية قد تشهد تغيرات ملحوظة خلال الشهر الجاري بالمقارنة بما كانت عليه خلال شهر يونيو الجاري، وهذا وفقًا للعديد من المعايير التي تم وضعها من قبل الشركة خلال فترة المراجعة الدورية.

ويذكر بأن اسعار البنزين الجديدة في السعودية سوف يتم الإعلان عنها في بيان رسمي تصدره الشركة على مدار الساعات المقبلة، ومن ثم سوف يتم إرسال التسعيرة الجديدة لبنزين 91 وبنزين 95 وكذلك الكيروسين والديزل إلى جميع محطات الوقود ليتم العمل بهم بشكل رسمي مع بداية الساعات الأولى لصباح يوم الغد.

تسعيرة البنزين في السعودية

يرغب الملايين من المقيمين والمواطنين في المملكة العربية السعودية في معرفة أي تفاصيل جديدة تخص اسعار البنزين الجديدة في السعودية خلال الساعات المقبلة، وهو ما ظهر بوضوح بعدما أصبح سعر البنزين 91 وبنزين 95 يتصدر عناوين مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الساعات الأخيرة.

وكانت قائمة اسعار البنزين في السعودية لشهر يوليو 2021 قد جاءت على هذا النحو التالي:

سعر بنزين 91 في السعودية قد سجل نحو 2.08 ريال لكل لتر خلال تحديثات شهر يونيو.

سعر الديزل قد وصل إلى نحو 0.50 ريال سعودي.

سعر بنزين 95 قد سجل نحو 2.3 ريال سعودي لكل لتر.

اسعار البنزين في السعودية يوليو 2021

يعتقد الكثير من خبراء النقط والاقتصاديين في المملكة العربية السعودية بأن لا يستمر سعر بنزين 91 وبنزين 95 على ما هو عليه خلال تحديثات شهر يوليو والتي تعلن عنها المملكة العربية السعودية في غضون الساعات المقبلة، حيث تشير أغلب التوقعات إلى كون اسعار البنزين الجديدة في السعودية قد ترتفع بنسبة تصل لنحو 10% عما كانت عليه خلال الفترة الماضية، وهو أمر يرجع إلى العديد من العوامل ومن بينها زيادة سعر النفط على المستوى وزيادة الطلب عليه من قبل المواطنين.