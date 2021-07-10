الاستعلام عن مخالفة قطع الإشارة السعودية وشروط الأعتراض، تضع إدارة المرور بالمملكة السعودية قانون صارمة خاصة بمخالفة القواعد المرورية حرصًا على سلامة المواطنين بالمملكة، ومن أهم العقوبات التي وضعتها على مخالفة القوانين هي مخالفة قطع الإشارة المرورية، ولكن هذا خطأ يقع فيه الكثير من الأشخاص ولأن الغرامة الخاصة بمخالفة المرور ليست ثابتة هذا الأمر يجعل من يقع في هذا الخطأ يتساءل عن قيمتها وما هي طريقة الاستعلام عن مخالفة قطع الإشارة السعودية وما هي شروط الاعتراض.

الاستعلام عن مخالفة قطع الإشارة السعودية وطريقة وشروط الأعتراض

تسعى المملكة إلى توفير الخدمات الإلكترونية التي تساعد المواطنين على الإستعلام وإنجاز أي شئ من خلال شبكة الإنترنت ومن أهم هذه الخدمات هي الخدمات الخاصة بإدارة المرور يمكن لك الآن الاستعلام عن المخالفات ودفعها وإيضًا تقديم اعتراض لتخفيض قيمتها أون لاين بدون أي جهد.

كيفية الأستعلام عن مخالفة قطع الإشارة بالخطوات

يمكن لك الأن الاستعلام قيمة مخالفة قطع الإشارة ودفع المخالفة أو تقديم شكوى بكل سهولة من خلال منصة أبشر سواء كنت مواطن سعودي أو مقيم، ولكن يحتاج الأمر إلى الخطوات الأتية:

يجب عليك أولاً فتح موقع وزراة الداخلية الرسمي في الأعلى سوف تجد الدخول إلى منصة أبشر قم بالضغط عليها، سوف يتم تحويلك إلى منصة أبشر قم بإختيار أبشر أفراد.

وبعد ذلك قم بكتابة الٍأسم وكلمة المرور الخاصة بحسابك على أبشر أو انشاء حساب إذ لم يكن لديك.

وبعد تسجيل الدخول على حساب أبشر قم بوضع الكود الذي سوف يتم إرساله لك على هاتفك المحمول.

ثم بعد ذلك يجب النقر على أيقونة خدماتي.

ويجب بعد ذلك أختيار خدمات المرور.

ثم النقر على خانة المخلفات المرورية.

وهكذا سوف تتمكن من معرفة جميع التفاصيل الخاصة بمخالفتك.

ماهي شروط الأعتراض على مخالفة قطع الإشارة السعودية

يجب الدخول على الموقع الرسمي الخاص بمنصة أبشر لتقديم طلب اعتراض على المخالفة.

كما يجب أن لا يكون مر أكثر من 30 يوم على المخالفة لتقديم طلب الاعتراض.

وأيضًا يجب على المتضرر تقديم طلب الاعتراض قبل دفع الغرامة وليس بعدها.

أن تكون المخالفة تم رصدها من خلال نظام ساهر وليس من خلال ضابط المرور.

مع العلم إذا تم رفض طلب الاعتراض لا يمكن لك إعادة الطلب مرة أخرى ويجب عليك دفع الغرامة، هكذا نكون قدمنا الاستعلام عن مخالفة قطع الإشارة السعودية وشروط الاعتراض.