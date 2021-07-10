صك الأضحية من جمعية أحسان إلكترونياً في خمس خطوات الصك ب799 ريال

صك الأضحية من جمعية أحسان أعلنت منصة أحسان الوطنية للعمل الخيري عن إطلاقها برنامج للأضاحي وذلك مساهمه منها في موسم الحج 1442. وذلك تيسيراً علي الراغبين في توكيل منصة أحسان بأخراج الأضحية بدلاً عن المضحي. ثم أنه في ظل قرار المملكة في حالة رغبة المواطنين في الأضحية هذا العام يجب عليهم استخراج تصريح ذبح مؤقت في أحد المطابخ وتغريم من يقوم بذبح الأضاحي دون الحصول علي تصريح وخارج المسالخ أو المطابخ التي تتوافق مع الشروط البلديات في كافة مناطق المملكة.

خطوات حجز صك الأضحية من منصة أحسان

أكدت منصة إحسان أن التبرع لصك الأضحية لا يحتاج من المواطن سوي دقائق معدودة من أجل إخراج الأضحية إلكترونياً عن طريق الخطوات الآتية:

أولاً يجب علي المواطن الدخول إلى منصة إحسان للعمل الخيري.

وبعد ذلك الدخول علي قائمة منصة أحسان.

ثم الضغط علي خيار “الأضاحي”.

وبعد ذلك يتم اختيار نوع سك الأضحية.

وكذلك تحديد عدد الأضاحي المراد اختيارها.

ثم يتم استكمال اجراءات الدفع عن طريق خدمة سداد والتي تتصل بجميع البنوك في المملكة وتستخدم في عملية الدفع في الخدمات الحكومية والخاصة.

وأخيراً ستصل رسالة للشخص المستفيد من صك الأضحية أولاً ب أولاً عن حالة الأضحية حتي الانتهاء من توزيعها.

ويذكر أن سعر الأضحية في منصة أحسان يبدأ من سبعمائة وتسعة وتسعون ريال 799 ريال سعودي.

هدف برنامج الأضاحي

قام المهندس عبد العزيز الحمادي الرئيس التنفيذي لمنصة أحسان أكد أن هدف برنامج صك الأضاحي تضمن أن يتم استيفاء الشروط الشرعية في النوع والمواصفات في الأضحية. ومن ثم يضمن توزيعها علي المستحقين شرعياً. ويعمل البرنامج علي تسهيل أداء النسك رقمياُ. وذلك بالتعاون مع مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي. كما تعمل المنصة في خلال موسم الحج علي أكثر من برنامج ومن تلك البرامج هم:

الهدي.

ثم الأضحية.

بالإضافة إلى العقيقة والصدقة واللتان تستمران طوال العام من خلال منصة أحسان

ويذكر أن هذه الحملة لها مجازها الشرعي وأن الخدمة شرعية وتمم عن طريق توكيل المضحي لمنصة أحسان لأداء نسك الهدي والأضاحي. وكذالك توكيلها في توزيعها علي المستحقين في الأوقات الشرعية للأضاحي صك الأضحية من جمعية أحسان.