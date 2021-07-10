نجاح استئصال أورام ليفية باستخدام المنظار لسيدة في مستشفى العارضة

دوت الخليج – واس أجرى فريق طبي من قسم الجراحة في مستشفى العارضة بجازان عملية استئصال أورام ليفية من رحم سيدة بلغ حجمها 5 كيلوجرامات.

وأوضحت صحة جازان أن المريضة حضرت لقسم الطوارئ بالمستشفى وتبيّن بعد الكشف الطبي وعمل الفحوصات اللازمة والأشعة التلفزيونية لها وجود أورام ليفية كبيرة الحجم في الرحم، وتقرر إجراء عملية استئصال للأورام، وعلى الفور تم إجراؤها دون وجود أي مضاعفات، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة بمتابعة الأطباء للحالة حتى تماثلت للشفاء وغادرت المستشفى.

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