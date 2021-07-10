مشروع تخرج بعنوان “السعودية عيشها تكتشفها”

أسيل شرف _ مكة المكرمة أقامت مجموعة من خمس طالبات بجامعة الملك خالد بقسم الإعلام والإتصال مسار الإتصال الاستراتيجي والإعلان – علاقات عامة حملة لمشروع تخرجهن بعسير مول بأبها تحت عنوان “السعودية عيشها تكتشفها” هدفها هو تعزيز السياحة في المملكة بعوامل الجذب السياحية و من جانب آخر تبرز الحملة التنوع للمملكة بحرياً و جبلياً و صحراوياً وترفيهياً ، و ما تمتلكه من غنى في تنوع أنماطها السياحية بما يتناسب مع فئات المجتمع ووفق منظور سياحي يتماشى مع القيم التاريخية والاجتماعية حيث أصبحت السياحة أحد المحاور الرئيسية المهمة في رؤية المملكة 2030م .

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