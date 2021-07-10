رابط تسجيل وظائف الحرس الوطني 1442 والوظائف المتاحة وأهم شروط التسجيل

رابط تسجيل وظائف الحرس الوطني 1442 للرجال والنساء من مختلف الدرجات العلمية بدءا من الشهادة الإبتدائية وحتي البكالوريوس ولكنها مقيدة بشروط أخري يجب توافرها في المتقدم، تعرف معنا علي رابط التسجيل في وظائف الحرس الوطني ، وكذلك شروط التسجيل لنيل تلك الوظائف.

رابط تسجيل وظائف الحرس الوطني 1442

قبل التسجيل للحصول علي وظائف الحرس الوطني الجديدة عبر الموقع الرسمي للوزارة بالشروط التالية:

بالنسبة لعمر المتقدم للوظيفة كحد أدني 18 عاما، و40 عاما كحد أقصي.

ألا يكون قد خرج بنظام المعاش المبكر من وظيفته إذا كان تابعا لجهة حكومية.

الجنسية السعودية شرطا أساسيا في التقديم.

أن يتقدم بشهادة تفيد حسن سيره وسلوكه.

بالنسبة للكشف الطبي المقام علي المتقدمين، فلابد من اجتيازه والخلو من الأمراض المزمنة.

أن يكون المسجل في وظيفة الحرس الوطني ذو خبرة سابقة في المنصب المقدم عليه.

أن يمارس الوظيفة المكلف بها بشكل فعلي ولا مجال للعمل الإداري.

إذا قدم الراغب في التسجيل علي أكثر من وظيفة في آن واحد، أو لم يقم بتحديد وظيفة بعينها لن يتم النظر إلي طلبه وسيكون مرفوضا.

إذا لم يكن المتقدم مسجلا في برنامج ساعد لنيل الوظائف، فيجب عليه ذلك أولا.

وظائف الحرس الوطني

وبالنسبة للوظيفة المتاحة للرجال والنساء معا هي وظيفة المهندس المدني فقط، شرط أن يكون المتقدم أو المتقدمة قد مارسوا المهنة لمدة لا تقل عن عامين، وباقي الوظائف للرجال فقط.

أما عن الوظيفة التي تقبل الشهادة الإبتدائية فهي وظيفة عامل في الحرس الوطني، ولا تشترط مؤهلات عليا علي الإطلاق، ولا حتي خبرة.

أما الدبلومات التي لها وظائف فهي متمثلة في فني ميكانيكا تشغيل مولدات ووظيفة فني إلكترونيات أيضا علي ألا تقل الخبرة عن عامين.

خطوات تقديم الحرس الوطني

قم بالذهاب إلى الموقع الرسمي لوزارة الحرس الوطني. قم بكتابة البيانات الشخصية بشكل دقيق. قم بالضغط على الموافقة على الشروط. املأ بياناتك بدقة، ثم اضغط ارسال.

موعد تقديم وظائف الحرس الوطني

تم الإعلان بشكل رسمي على أن باب التقديم يفتح منذ يوم الحادي عشر من شهر يوليو الجاري، ويتم إغلاق باب التقديم يوم الخامس عشر من يوليو 2021 ويمكن التقديم عبر رابط تسجيل وظائف الحرس الوطني 1442.