كم سعر البنزين اليوم في السعودية 10 يوليو 2021.. تعرف على اسعار البنزين الجديدة في السعودية

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عمر شويل - جدة كم سعر البنزين اليوم في السعودية 10 يوليو 2021 بعد تحديثات وتعديلات شركة أرامكو التي أجرتها على اسعار البنزين الجديدة في السعودية خلال الساعات الجارية والتي يتم فيها دراسة الوضع من جميع جوانبها، تحديد ما إذا كانت الحكومة السعودية بحاجة إلى رفع سعر بنزين 91 و95 وأسعار الديزل والكيروسين في مختلف محطات الوقود، أم إن الأسعار الحالية متوافقة مع سعر السوق العالمي للنفط الخام.

كم سعر البنزين اليوم

يتساءل ملايين المواطنين في جميع ربوع المملكة حول قائمة اسعار البنزين الجديدة في السعودية خلال شهر يوليو الجاري، حيث جرت العادة بأن تعلن شركة أرامكو عن تعديل في قائمة أسعار المواد البترولية والنفطية، وذلك مع الساعات الأولى لصباح اليوم العاشر من الشهر الميلادي، وهذا على أن يبدأ التعامل بتلك الأسعار داخل محطات الوقود مع صباح اليوم التالي.

وحتى هذه اللحظة لم تجيب شركة أرامكو عن سؤال كم سعر البنزين اليوم في السعودية، وهذا بسبب عدم انتهاءها من المراجعة الدورية التي تعقد لتحديد السعر العادل للبنزين والمنتجات البترولية المختلفة داخل المملكة حتى الآن، وهو أمر متوقع حدوثه في غضون ساعات قليلة من الآن.

اسعار البنزين الجديدة في السعودية

تعلن شركة أرامكو، أكبر منتج ومصدر للبترول في المملكة العربية السعودية والعالم، عن تسعيرة البنزين الجديدة داخل المملكة العربية السعودية بشكل دوري، وهذا بعدما قررت تعديل موعد المراجعة لتصبح شهرية بدلًا من المراجعة الربع سنوية التي يتم خلالها دراسة الأسعار العالمية للبنزين وتحديد كم سعر البنزين اليوم في المملكة وفقًا للعديد من الضوابط والمعايير التي وضعتها اللجان المختصة وخبراء الشركة في مجال النفط والبترول.

ويذكر بأن أخر التحديثات التي أعلنت عنها أرامكو بخصوص اسعار البنزين في السعودية كانت خلال شهر يوليو الماضي، وعندها قد جاء سعر البنزين في المملكة على هذا النحو التالي:

سعر بنزين 91 سجل نحو 2.08 ريال سعودي لكل لتر.

سعر بنزين 95 وصل لنحو 2.33 ريال سعودي في اللتر الواحد.

سعر لتر الديزل في محطات لوقود قد وصل لنحو 0.50 ريال سعودي.

جدول اسعار البنزين في السعودية 10 يوليو

ذكرت مصادر رفيعة المستوى في المملكة العربية السعودية عن إجراءات حوكمة قامت بها السلطات في الشهور الأخيرة ربما تجيب عن تساؤل المواطنين عن كم سعر البنزين اليوم في السعودية وتوضح لماذا يتغير السعر بشكل دوري داخل محطات الوقود بجميع ربوع المملكة.

وأشارت تلك المصادر إلى كون رؤية المملكة 2030 تنص على ضرورة جعل الاقتصاد السعودي لا يعتمد فقط على النفط، ولذا كان لابد من عمل مراجعة دورية تشمل اسعار البنزين الجديدة في السعودية وتحدد السعر العادل لبنزين 91 وبنزين 95 وباقي المشتقات البترولية وفقًا لسعر السوق العالمي بشكل شهري.