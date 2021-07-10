نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان أسعار البنزين في السعودية يوليو 2021 بعد تعديلات أرامكو.. أعرف سعر بنزين 91 وبنزين 95 الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتمد أسعار البنزين في السعودية يوليو 2021 من قبل شركة أرامكو في عصر اليوم السبت 10 يوليو الجاري، وذلك بعد إجراءات المراجعة الشهرية التي تحدث لتعديل وضبط سعر بنزين 91 وبنزين 95 في المملكة، وجعل أسعار البنزين الجديدة في السعودية تتوافق مع سعر النفط الخام على المستوى العالمي بشكل دوري، وهو أمر يأتي ضمن خطة ورؤية المملكة 2030 تحت رعاية سمو الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية.

أسعار البنزين في السعودية

يترقب الملايين من المواطنين والمقيمين في مختلف أنحاء المملكة البيان الرسمي الذي تصدره شركة أرامكو في غضون الساعات المقبلة من أجل توضيح قائمة الأسعار الجديدة للبنزين والمشتقات البترولية في مختلف أنحاء السعودية، وهذا في الوقت الذي كشفت فيه بعض وسائل الإعلام عن توقعات الخبراء والمحللين حول نتائج المراجعة الشهرية التي تقوم بها الشركة في الوقت الراهن، مؤكدين بأن هناك زيادة طفيفة قادمة في سعر بنزين 91 وبنزين 95 في المملكة العربية السعودية.

والجدير بالذكر بأن إجراءات المراجعة الشهرية التي تخص أسعار البنزين في السعودية تتم في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، وهذا على أن يبدأ العمل بتلك الإجراءات بصورة رسمية مع صباح اليوم التالي داخل جميع محطات الوقود، ويستمر العمل بها قائمًا حتى موعد المراجعة الدورية المقبلة.

تسعيرة البنزين الجديدة في السعودية

رصدت وسائل الإعلام المحلية بالمملكة ردود أفعال بعض المواطنين حول المراجعات الدورية التي تخص أسعار البنزين في السعودية خلال الفترة الماضية وتحديدًا منذ بداية فبراير 2020، حيث أبدى قطاع كبير من المواطنين والمقيمين عن سعادتهم البالغة بتلك المراجعات، والتي يحدث فيها تعديلات سواء بالزيادة أو النقصان في سعر بنزين 91 وبنزين 95 في المملكة العربية السعودية، كما أعربوا عن رضاهم التام بتلك الإجراءات التي تضمن حصول المواطن على المنتجات البترولية بجودة عالية وبأسعار تتناسب مع سعر السوق العالمي.

جدول أسعار البنزين الجديدة يوليو 2021

قالت شركة أرامكو السعودية بأن لجانها الرسمية تعتقد الآن اجتماعات موسعة من أجل مناقشة الأسعار الجديدة للبنزين والمشتقات البترولية المختلفة داخل المملكة العربية السعودية، وهذا وفقًا لعدد كبير من الضوابط والمعايير التي يتم من خلالها تحديد أسعار البنزين في السعودية لشهر يوليو 2021، وتأتي في مقدمتها حجم الطلب على النفط خلال الشهر الجاري، وكذلك دراسة التغيرات التي ضربت سعر البنزين على المستوى العالمي خلال الأيام القليلة الماضية.

وكانت أرامكو قد أعلنت في 10 يونيو الماضي عن أخر تعديل في أسعار البنزين والديزل وقد جاءت على هذا النحو: